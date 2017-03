Ngồi sau xe gây tai nạn: Được tuyên trắng án

Ngày 17-8, TAND huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã tuyên Phạm Tiến Hành không phạm tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ…

Bị truy tố vì lái xe ẩu

Theo cáo trạng, ngày 19-4-2008, Nguyễn Quốc Trung chạy xe máy chở Hành đến xã Tân Thắng (Hàm Tân) để nhậu.

Chiều cùng ngày, Hành lấy xe chở Trung về nhà. Trên đường, do chạy nhanh nên Hành đã lấn trái, tông thẳng vào xe máy chạy ngược chiều làm một người chết. Hành, Trung và một người nữa bị thương.

Ba tháng sau, Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án. Tuy nhiên, do Hành liên tục kêu oan nên VKSND huyện Hàm Tân đã chuyển vụ án cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận. Ngày 18-6-2009, cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam Hành đến tháng 1-2010 mới cho tại ngoại.

Cáo trạng cho rằng Hành khai nhận mình ngồi sau, còn người trực tiếp điều khiển xe là Trung và cung cấp ít nhất năm nhân chứng thấy Trung chở Hành. Tuy nhiên, một số nhân chứng trên đã làm chứng gian dối và không khách quan. Trong khi đó, có hai nhân chứng khác là ông S. và ông C. lại thấy Hành chạy xe ngay lúc tai nạn xảy ra. Do đó, đủ cơ sở kết luận Hành chính là người đã gây ra tai nạn giao thông.

Được tuyên trắng án

Thế nhưng trước khi vụ án được đưa ra xét xử, ông S. và ông C. đã nộp tường trình phủ nhận toàn bộ lời khai trước đây. Cả hai cùng xin đính chính rằng những lời khai trước là do họ tự suy đoán chứ không hề biết chính xác ai là người chạy xe.

Tại phiên tòa, các nhân chứng đều khẳng định “Trung là người điều khiển xe, còn Hành ngồi sau. Khi ra về, Hành ngồi sau còn đưa tay chào tạm biệt mọi người”.

Theo tòa, khi hai xe đụng nhau, người ngồi sau bao giờ cũng là người không chủ động nên khi có lực tác động đột ngột, Hành đã bị văng ra khỏi xe trước. Trong khi đó, người cầm lái chủ động, hai tay nắm chắc tay lái nên chịu lực tác động ít hơn và ngã ra sau, bị kẹt trong xe. Các chứng cứ trong hồ sơ đã thể hiện rõ các tình huống này.

Đồng thời, cáo trạng đã không nêu được các căn cứ buộc tội Hành. VKS không đưa được chứng cứ gì chứng minh bị cáo phạm tội mà chỉ dựa vào lời khai của ông S. và ông C. làm căn cứ buộc tội là không có cơ sở vì lời khai tại cơ quan điều tra và tại tòa có quá nhiều mâu thuẫn, chưa kể cả hai cũng đã xin đính chính lại lời khai của mình.

Ngoài ra, theo lời khai của mẹ và em ruột của Trung, ngay sau khi tai nạn xảy ra họ đã có mặt tại bệnh viện để chăm sóc Trung. Khi thấy Hành vừa đi vừa uống sữa nên có hỏi tại sao lại chạy xe gây tai nạn, Hành trả lời đang chạy thì bị xe ngược chiều tông vào. Theo tòa, Hành bị hàng loạt thương tật nặng nề, quai hàm bị quấn băng vì bị gãy, dập gan thì không thể sau khi xảy ra tai nạn vừa đi vừa uống sữa được. Lời khai của hai người này lại mâu thuẫn, không giống nhau nên việc cho rằng bị cáo tự nhận mình là người điều khiển xe là không thuyết phục. Hơn nữa, hai người này không thể xem là nhân chứng khách quan vì họ đều là những người ruột thịt của Trung.

Cuối cùng, tòa cho rằng bị cáo Phạm Tiến Hành - người mà VKS đưa ra truy tố không phải là người điều khiển xe và tuyên bố bị cáo không phạm tội. Tòa cũng tuyên tách phần dân sự ra để giải quyết bằng vụ án dân sự khác.

Cần làm rõ người phạm tội Theo anh Phạm Tiến Hành, anh đang nhờ luật sư làm đơn yêu cầu những cơ quan truy tố, bắt giam anh hơn bảy tháng phải bồi thường oan theo quy định. Còn dư luận ở Bình Thuận cho rằng điều quan trọng của vụ án này không phải là việc bồi thường oan hay phần dân sự của vụ án mà các cơ quan có trách nhiệm ở Bình Thuận cần phải làm rõ ai là thủ phạm gây ra cái chết của nạn nhân và một nạn nhân khác bị thương tật 49%. Việc tòa tuyên anh Hành không phạm tội cũng đồng nghĩa với việc Trung chính là người cầm lái gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên, cần phải được điều tra làm rõ để tránh sót người, lọt tội.

NGUYỄN PHÚ NHUẬN