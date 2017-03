Ngồi tù vì giả danh nhân viên hội chữ thập đỏ để lừa đảo

Trước đó, tại chùa Thiên Minh, phường Trường An (TP Huế), đối tượng Lý gặp vợ chồng anh Hùng, chị Xoa ở Điền Môn, Phong Điền vào viếng chùa. Do có ý định lừa đảo từ trước, Lý chủ động làm quen và đưa danh thiếp giới thiệu là nhân viên Hội chữ thập đỏ tỉnh TT. Huế.



trình quen biết, đối tượng này nói quen và có thể vay dùm vợ chồng anh Hùng 3 tỷ đồng tiền chế độ dành cho người nghèo và 5 năm không phải trả lại suất. Điều kiện mỗi 1 tỷ đồng đưa lại cho Lý 20 triệu đồng để làm hồ sơ thủ tục. Tin lời, vợ chồng anh Hùng đưa cho Lý 70.800.000đ.



Tiếp đó, Lý còn ra nhà vợ chồng anh Hùng giả vờ đưa ra thông tin mua đất chiếm đoạt 8 chỉ vàng. Không dừng lại ở đó, thị còn nói đã xin việc làm cho con anh chị để chiếm đoạt 2 triệu đồng. Nhận tin báo của người bị hại Công an TP Huế phối hợp công an thị xã Hương Trà, Phong Điền điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng Lý.







Bị cáo Ngô Thị Lý



Căn cứ vào các qui định của pháp luật, xét thấy bị cáo Ngô Thị Lý đã có hai tiền án chiếm đoạt tài sản nay lại tái phạm nguy hiểm, vẫn “chứng nào tật nấy”, tòa án nhân dân TP Huế tuyên phạt bị cáo Lý 2 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.Cùng với bản án mà toà án nhân dân tỉnh TT-Huế và huyện Hương Trà tuyên phạt trước đó buộc bị cáo Lý chịu tổng hình phạt là12 năm 19 ngày tù giam. Vụ việc cũng là bài học cảnh giác cho nhiều người khi “chọn mặt gửi vàng” những đối tượng không quen biết, không rõ nguồn gốc.Theo Đại Dương (Dân trí)