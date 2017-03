Ngồi tù vì một đêm "quậy" 3 nữ sinh trong ký túc xá

Chưa hết "máu dê", gã tra hỏi buộc cô phải chỉ ai là người phổng phao, dáng đẹp nhất phòng để tiếp tục "quậy"...



Mái tóc cắt ngắn, dáng nhỏ thó, Đinh Công Hoan tự nhận là phạm nhân trẻ nhất ở trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên) nhưng mang án tù nặng nhất (chung thân). Trong lần không kiềm chế được dục vọng, nhiều lần hiếp dâm các bé gái trong trường nội trú Hoan đã "nhốt đời mình" trong chốn lao tù khi mới 18 tuổi.







Đinh Công Hoan. Ảnh: Hoàng Anh. Đinh Công Hoan. Ảnh: Hoàng Anh.



Theo Hoàng Anh (VNE)



Hoan bảo không ngờ một đêm "quậy tưng bừng" đã phải trả giá quá đắt như vậy. Nhưng giờ được cán bộ quản lý trại giáo dục, cậu đã hiểu hành vi của mình gây ra nghiêm trọng đến thế nào."Em khỏe và tăng cân so với hồi mới đến, tinh thần cũng không còn khủng hoảng... Nhưng từ ngày nhập trại đến nay bố mẹ chưa lên thăm, chẳng biết đường xa quá hay họ vẫn chưa thể tha thứ", phạm nhân với gương mặt non nớt buồn bã trải lòng.Theo lời kể, Hoan sinh ra trong gia đình thuần nông ở huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng. Năm lớp 7 do nghịch ngợm và lười học, Hoan phải nghỉ ở nhà. Là con lớn nhưng Hoan hiếm khi phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng, chăm sóc các em mà suốt ngày chơi bời lêu lổng.Hoan bảo đám bạn xấu rủ xem phim "con heo", cậu ta đâm nghiền. Liên tục dán mặt vào những thước phim bẩn đã khiến gã thanh niên mới lớn tò mò.Chiều cuối năm 2008, sau một lần cùng bạn ra ra thị trấn Đông Khê, mải uống rượu không kịp về nhà lúc đêm khuya, gã trèo vào bếp của một trường dân tộc nội trú tìm chỗ ngả lưng. Ngang qua khu nghỉ của nữ sinh, Hoan đổi ý, trèo cửa sổ đột nhập vào một phòng. Thời điểm lúc đó là 2h sáng, 6 nữ sinh ngủ khá say không hay biết sự xuất hiện của kẻ lạ.Gã thanh niên mới lớn sà vào giường của của nữ sinh tên Thương. Sau khi đánh thức cô bé, Hoan dọa dẫm khiến cô bé lớp 6 sợ hãi không dám phản ứng. Việc "hành sự" diễn ra ngay trong phòng mặc cho những nữ sinh khác vẫn say giấc.Giọng nhát gừng, kẻ mang tội hiếp dâm trẻ em kể, do tra khảo Thương nên hắn biết Khánh là thiếu nữ lớn và xinh xắn nhất phòng. Hoan liền trèo vào giường ở tầng 2 của cô này để tiếp cận. Mặc nữ sinh khóc lóc van xin, hắn vẫn không "tha".Điều tra của Công an Cao Bằng cho thấy, đêm hôm đó Hoan vẫn chưa hết "máu dê". Hắn tiếp tục "đòi yêu" cô gái thứ 3. Tuy nhiên, nữ sinh này giãy giụa khiến mưu đồ của hắn không thực hiện được. "Yêu râu xanh" chuyển hướng sang Khánh, ép cô phải "chiều" thêm hắn một lần nữa...Đại náo xong căn phòng của 6 nữ sinh, Hoan lăn ra sàn ngủ. Khi nghe tiếng loa đài phát vào lúc sáng sớm, hắn vội vàng mặc quần áo, bỏ đi.Sau một tuần sự việc bại lộ, Hoan bị cảnh sát tìm đến nhà. Lúc này, bố mẹ hắn mới biết đứa con trai lớn đã gây chuyện tày đình. Nhận định Hoan đã xâm phạm tình dục của 3 bé gái dưới 13 tuổi. Hành vi này gây tổn hại cho sức khỏe, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản của nạn nhân, TAND tỉnh Cao Bằng tuyên hắn án tù chung thân về tội hiếp dâm trẻ em với tình tiết phạm tội nhiều lần.Hôm đó, mẹ Hoan đã khóc rất nhiều. Bà ân hận vì không có thời gian dạy dỗ con. "Thấy mẹ tiều tụy, em thương lắm. Cứ nghĩ mình gây ra nỗi đau cho người thân và sự ô nhục cho nạn nhân là em lại ân hận...", Hoan ngoảnh mặt đi, đôi mắt một mí ướt nhòe.* Tên các nạn nhân đã thay đổi