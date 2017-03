Ngộp thở vì xưởng sản xuất than đá

Khổ nhất là vào ban đêm, tiếng máy nghiền than, tiếng xe tải chạy ầm ầm khiến họ không thể nào ngủ trọn giấc. Thậm chí vì chịu không nổi bụi than, tiếng ồn nên nhiều tháng nay có người phải đi thuê nhà trọ để “lánh nạn”. Vào những ngày nắng, gió thổi mạnh, bụi than bay mịt mù, đồ dùng trong nhà nhuộm màu đen. Không những vậy, bụi than đá quá nhiều khiến cây trồng không thể phát triển, èo uột một thời gian rồi tàn lụi.

Theo người dân, khu vực sản xuất của công ty có diện tích trên 5 ha, chứa trên 15.000 tấn than. Mỗi ngày tại đây có rất nhiều lượt xe tải ben ra vào chở than. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ảnh, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng tiến hành nhắc nhở, xử phạt vi phạm hành chính nhưng đến nay tình hình chưa thay đổi.





Ông Bùi Hồng Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Long Phước khẳng định người dân nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng của UBND xã cũng đã nhiều lần yêu cầu Công ty Thuận Hải có biện pháp khắc phục tiếng ồn, bụi trong quá trình hoạt động. Sau mỗi lần nhắc nhở đó, công ty cũng tiến hành khắc phục nhưng chỉ làm hời hợt nên sau một thời gian tình hình lại như cũ.

“Mấy ngày trước, UBND xã cũng lập đoàn liên ngành xuống kiểm tra Công ty Thuận Hải thì đúng như người dân phản ánh về tình trạng bụi và tiếng ồn. Vì địa phương không có máy đo độ ô nhiễm về không khí, tiếng ồn, đồng thời chức năng xử lý vượt quá thẩm quyền nên không thể giải quyết dứt điểm tình hình ô nhiễm đã kéo dài từ khá lâu. Bước đầu để khắc phục trình trạng khói bụi, UBND xã yêu cầu công ty giảm độ cao của những đống than, dùng bạt phủ kín và thường xuyên xịt nước. Nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Chúng tôi đã ghi nhận tình trạng để gửi báo cáo lên UBND huyện Long Thành và Phòng TN&MT huyện đề nghị có biện pháp xử lý” - ông Tiến cho biết thêm.

VĂN NGỌC