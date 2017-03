Ngư dân Lý Sơn tưng bừng khai hội đua thuyền đầu xuân

Ngoài ra, lễ hội còn có ý cầu mong quốc thái dân an, người an vật thịnh, ngư dân thuận buồm xuôi gió khi vươn khơi.

Đua thuyền truyền thống đầu Xuân là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân trên đảo, thể hiện nét sinh hoạt độc đáo của cư dân vùng biển và cũng là dịp để những chàng trai thi thố tài năng điều khiển ghe thuyền trên biển.



Quang cảnh đẹp mắt của lễ hội đua thuyền đảo Lý Sơn

Trước đây, lễ hội là hoạt động thể dục thể thao nhằm chọn ra những người khỏe mạnh, can trường sung vào đội Hoàng Sa, giong thuyền rẽ sóng ra Hoàng Sa và Trường Sa cắm mốc dựng bia chủ quyền đồng thời thu lượm sản vật quý tiến vua.

Trải qua hơn 300 năm, lễ hội truyền thống này vẫn được duy trì.

Các tay đua đang nỗ lực vượt sóng

Ông Nguyễn Hạp, 81 tuổi, một người cao niên tại làng An Hải cho biết Lễ hội đua thuyền diễn ra từ ngày mồng 4 đến mồng 8 tháng Giêng (âm lịch) với sự tham gia của 8 đội thuyền đua của người dân 2 xã An Vĩnh và An Hải.

Trong 4 thuyền đua, mỗi thuyền mang tên một linh vật Long, Lân, Quy, Phụng. Thuyền đua được chạm trổ tinh xảo, sống động, cúng tế thần linh theo nghi thức riêng của xóm mình trước khi hạ thủy.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ ở Lý Sơn đều háo hức theo dõi lễ hội

Còn theo cụ Võ Hiển Đạt, 84 tuổi, người ta tin rằng thuyền của xóm nào về nhất thì năm đó xóm ấy sẽ gặp nhiều may mắn, mùa màng bội thu. Nét sinh hoạt văn hóa này đã lưu truyền từ đời này qua đời khác trong các tộc họ trên đảo Lý Sơn.

Ngay từ sáng sớm, hàng ngàn người dân đất đảo và du khách đã tập trung để dự buổi lễ tế.

Kết thúc phần Lễ, trống lệnh nổi lên, đội đua 4 thuyền rẽ sóng, xé nước lao đi trên sóng biển trong tiếng reo hò của hàng ngàn người xem hội.

Ngày nay, tuy phần Lễ đã có phần đơn giản hóa, song đây vẫn là hoạt động văn hóa được đón đợi nhất ngày đầu xuân trên đảo.

Người dân tập trung theo dõi cuộc đua

Ông Trần Bút, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh, cho biết: “Lễ hội năm nay đông vui, rộn rã hơn nhờ vụ tỏi đông xuân cho sản lượng thu hoạch cao, ngư dân đang rất phấn chấn và tin tưởng vào một năm mới thuận lợi hơn, phát triển hơn”.