Ngủ gật, tài xế xe tải cán chết 3 người

Ngày 19-8, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Ân mức án 5 tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Rạng sáng ngày 9-10-2009, Ân điều khiển xe tải lưu thông trên Quốc lộ 1A, hướng từ An Lạc về An Sương, để đi Đồng Nai. Khi đến trước số nhà 415, Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân, TPHCM) do ngủ gật nên Ân điều khiển xe lấn vào phần đường dành cho xe mô tô lưu thông.

Xe tải của Ân đã tông thẳng vào xe đạp do chị Trần Thị Thu Hồng (17 tuổi) đang điều khiển, phía sau chở mẹ ruột- bà Đỗ Thị Liễu (42 tuổi). Xe cũng tông vào xe đạp của chị Trịnh Thị Bích Chi (27 tuổi) đang lưu thông cùng chiều.

Tai nạn xảy ra làm cả ba người tử vong do bị xe tải cán qua người.

Sau khi tai nạn xảy ra, gia đình bị cáo Ân đã hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân số tiền 180 triệu đồng và được đại diện hợp pháp các bị hại làm đơn bãi nại.

Tại phiên tòa sáng nay, gia đình chị Hồng yêu cầu bồi thường thêm 15 triệu và bị cáo cũng đã đồng ý.