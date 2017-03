Ngưng cấp phép siêu thị, nhà hàng... tại các đường "nóng”

Danh sách các tuyến đường...

Theo chỉ đạo của UBND TP, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP đang lấy ý kiến một số sở, ngành liên quan trước khi trình UBND TP chính thức ban hành danh mục các tuyến đường, đoạn đường, thậm chí cả một khu vực tạm ngưng không cấp phép đăng ký kinh doanh các loại hình dịch vụ, thương mại tập trung đông người như siêu thị, nhà hàng, trung tâm tiệc cưới, trung tâm thương mại, trung tâm đào tạo...

Kiểm soát chặt “vùng nóng”

Ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở GTVT, cho biết: Hiện nay, nhiều nhà hàng, khách sạn, trung tâm tiệc cưới, siêu thị... thiếu chỗ đỗ xe nên các phương tiện phải dừng, đậu tràn ra vỉa hè, lòng đường. Điều này khiến tình hình giao thông trong khu vực rất căng thẳng. Những vị trí trong danh sách đề xuất đều có mật độ phương tiện rất đông, thường xuyên xảy ra kẹt xe.

“Chẳng hạn, khu vực ngã ba Cống Quỳnh - Bùi Thị Xuân rất nhạy cảm với giao thông hiện đã có đến hai siêu thị tập trung đông người. Nếu thời gian tới, nơi đây vẫn được tiếp tục cấp phép mở thêm nhà hàng, trung tâm ngoại ngữ..., tình hình giao thông sẽ càng thêm tệ hại” - ông Lê Toàn nói.

Theo Sở GTVT, danh mục “vùng cấm” do các khu quản lý giao thông đô thị đề xuất, căn cứ vào dữ liệu theo dõi của ngành và của Ban An toàn giao thông TP. Có đến 12 quận, huyện có tên trong “bản đồ cấm” đang được lấy ý kiến, từ quận 1, 3, 4 đến các huyện ngoại thành như Hóc Môn. Đáng ngạc nhiên là quận 5 không nằm trong danh sách dù đây là quận có nhiều tuyến đường thường xuyên quá tải như Hồng Bàng, An Dương Vương, Nguyễn Trãi…

Khu vực ngã ba cống Quỳnh-Bùi Thị Xuân thường xuyên kẹt xe do có hai siêu thị và một trường học. Ảnh: HTD

Tăng, giảm “vùng cấm” tùy vào thực tế

Theo Sở GTVT, việc lập danh sách các “vùng cấm” được căn cứ vào kế hoạch của UBND TP về việc thực hiện một số biện pháp trước mắt nhằm kéo giảm kẹt xe. Trong Quyết định 94/2009 thực hiện Nghị quyết 16/2008 của Chính phủ, UBND TP cũng yêu cầu Sở GTVT phối hợp với Công an TP và các sở, ngành liên quan lập danh mục “vùng cấm” để trình TP xem xét.

Ngoài ra, trong buổi làm việc với thường trực Chính phủ vào ngày 15-3, lãnh đạo UBND TP đã báo cáo: Việc ban hành danh mục “vùng cấm” làm cơ sở cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và các quận, huyện xem xét khi giải quyết cấp phép đối với các loại hình kinh doanh thương mại, dịch vụ tập trung đông người nhằm hạn chế ùn tắc giao thông.

Ông Toàn cho biết thêm trên cơ sở định kỳ rà soát, cập nhật về tình hình kẹt xe trên địa bàn TP, hằng năm Sở GTVT sẽ có đề xuất cụ thể về việc thay đổi danh mục các “vùng cấm”. Tuy nhiên, khả năng giảm bớt khó có thể xảy ra, trừ khi khu vực đó có một tuyến đường, một cây cầu mới được đưa vào khai thác (như việc thông xe đại lộ Đông Tây đã kéo giảm tình trạng kẹt xe trên đường Trần Hưng Đạo).

Theo danh sách, các quận trung tâm TP có nhiều “vùng cấm” nhất, cụ thể là ở các đoạn, tuyến đường Cống Quỳnh, Bùi Thị Xuân, Phạm Ngũ Lão (quận 1); Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lý Chính Thắng (quận 1, 3); Cách Mạng Tháng Tám, Điện Biên Phủ (quận 1, 3 và 10); Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tri Phương, Thành Thái (quận 10)…

MINH PHONG - QUỲNH NHƯ