Ngưng hoạt động một số tuyến xe buýt TP.HCM - Bình Dương

* Bến xe khách tư nhân đầu tiên tại Quảng Ngãi



Tuyến xe buýt tỉnh liền kề Bến xe Miền Đông - Dĩ An (mã số 61-2) cũng bị ngừng hoạt động do Công ty TNHH một thành viên xe khách Sài Gòn xin ngưng khai thác và Chi nhánh HTX vận tải hành khách hàng hóa và du lịch số 15 (tỉnh Bình Dương) không đủ số phương tiện tham gia hoạt động tuyến.



Dịp Tết Tân Mão, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng tạm ngưng hoạt động tuyến xe buýt tỉnh liền kề không trợ giá: Bến Thành - khu du lịch Đại Nam (mã số 61-6) từ ngày 28.1 đến hết ngày 3.2.



* Ngày 23.1, ông Nguyễn Nghĩa - Giám đốc Công ty TNHH Chín Nghĩa cho biết công ty đã chính thức đưa vào hoạt động bến xe khách nằm trên đường Lý Thường Kiệt, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) với diện tích hơn 20.000m2, tổng vốn đầu tư trên 30 tỉ đồng. Đây là bến xe khách do DNTN đầu tư xây dựng đầu tiên tại Quảng Ngãi, góp phần giải quyết tình trạng quá tải cho Bến xe khách Quảng Ngãi hiện nay. Công ty TNHH Chín Nghĩa huy động gần 50 xe khách chất lượng cao chạy các tuyến Quảng Ngãi - TP.HCM - Đắk Lắk và ngược lại trong dịp Tết Tân Mão.





Theo Đình Mười - Hiển Cừ (TNO)