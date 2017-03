Ngưng hoạt động nhiều tuyến xe buýt ở TP.HCM

Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM (thuộc Sở GTVT) cho biết.

Trước đó, Sở GTVT đã cho ngừng hoạt động bốn tuyến xe buýt An Thới Đông - Tam Thôn Hiệp (mã số 63), Lý Nhơn - An Nghĩa (mã số 125), Bến xe Chợ Lớn - Bình Hưng Hòa (mã số 143) và tuyến bến xe quận 8 - Bến xe An Sương (mã số 111) cũng với lý do tương tự.

TP.HCM hiện có hơn 3.000 đầu xe buýt hoạt động trên 200 tuyến. Mỗi năm ngân sách TP phải chi hơn 1.000 tỉ đồng để trợ giá cho xe buýt. Năm 2013, xe buýt đã vận chuyển được 624,9 triệu lượt khách, còn năm nay TP đặt mục tiêu thu hút 650 triệu lượt người đi xe buýt.

