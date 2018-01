Ngưng thi công một phần công trình kè Rạch Ngỗng

Ngày 12-1, Trung tá Nguyễn Hoàng Sa, Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy (PC68), Công an TP Cần Thơ, cho biết vừa đình chỉ các phần thi công đường thủy thuộc công trình thi công kè Rạch Ngỗng vì không đảm bảo ATGT đường thủy.



Công trình thi công kè Rạch Ngỗng

Theo đó, ngày 10-1, PC68 phối hợp với cảnh sát giao thông, Công an quận Ninh Kiều và Công an phường An Khánh tiến hành kiểm tra phương án đảm bảo ATGT đường thủy tại công trình thi công kè Rạch Ngỗng (thuộc địa bàn phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Đơn vị thi công công trình là Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Xuân Khiêm - Công ty TNHH một thành viên xây dựng Huy Hoàng.

Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị thi công không xuất trình được phương án đảm bảo ATGT đường thủy. Kiểm tra các phương tiện thi công, lực lượng chức năng còn phát hiện chiếc sà lan SG-4143 và 5 sà lan khác (có đặt cẩu, không có số đăng ký) không đăng kiểm; người điều khiển phương tiện cũng không xuất trình được chứng chỉ lái cẩu. Đại diện nhà thầu, đơn vị thi công còn có thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.



Do đó, PC68 đã lập biên bản ngừng thi công phần công trình liên quan đến đường thủy của công trình này và yêu cầu đơn vị thi công phải mang đầy đủ giấy tờ có liên quan đến PC68 xuất trình.

Theo Trung tá Sa, đây là lần thứ 3 đơn vị thi công không xuất trình được phương án đảm bảo ATGT đường thủy. Trước đó vào ngày 16-11 và 22-12-2017, PC68 đã kiểm tra, lập biên bản làm việc nhắc nhở và yêu cầu đơn vị thi công mang đầy đủ giấy tờ có liên quan đến PC68 để giải quyết nhưng đơn vị thi công không chấp hành.

“Chúng tôi đã làm việc với Ban quản lý dự án ODA Cần Thơ, đại diện Ban quản lý dự án đã cam kết sẽ làm việc lại với đơn vị thi công để khắc phục những sai phạm và xuất trình những giấy tờ liên quan theo quy định. Nếu lần này đơn vị thi công không xuất trình được giấy tờ liên quan thì đơn vị sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định” - Trung tá Sa cho biết.