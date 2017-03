Người bị hại có lỗi, được giảm nhẹ hình phạt

Theo hồ sơ, chiều 2-12-2011, trong khi An đang uống rượu thì Hà Huy Hoàng đi đến gây sự nên cả hai cự cãi. Được mọi người can ngăn nhưng Hoàng vẫn tức giận nên rủ bạn tìm An trả thù. Sau đó hai bên gặp nhau, An đã ra tay trước lấy dao đâm Hoàng bị thương tật 14%.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo An là nguy hiểm cho xã hội nên cần có hình phạt tương xứng với hành vi mà bị cáo đã gây ra. Tuy nhiên, trong vụ án này người bị hại cũng có một phần lỗi nên giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

HÀ NAM