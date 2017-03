Người bị oan mỏi mòn chờ lời xin lỗi

VKS chưa chịu thực hiện việc công khai xin lỗi, kéo dài thêm hành trình hơn 20 năm đi tìm công lý của người bị oan.

Ông Nguyễn Thành Trung (nguyên Phó phòng Nông nghiệp huyện Vị Thanh, nay là TP Vị Thanh, Hậu Giang) cho biết ông nhiều lần yêu cầu VKSND TP Vị Thanh công khai xin lỗi vì làm ông bị oan nhưng chưa được đáp ứng. Việc này khiến hành trình hơn 20 năm đi kêu oan của ông chưa thể kết thúc…

Ngày 19-2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Đồng Khởi (Viện trưởng VKSND TP Vị Thanh) nhìn nhận chưa thể thực hiện việc xin lỗi vì “còn nhiều vấn đề” và phải “chờ ý kiến VKSND Tối cao”...

Được minh oan

Theo hồ sơ, tháng 4-1988, cho rằng ông Trung cố ý làm trái nguyên tắc, chính sách, chế độ quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng nên cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam. Ba tháng sau, VKS huyện tạm tha kèm yêu cầu ông phải có mặt nếu bị triệu tập. Kể từ đó vụ án của ông bị bỏ lửng. Ông Trung liên tục khiếu nại nhưng không cơ quan nào trả lời. Ông đến Công an Vị Thanh thì nơi này bảo đã chuyển đơn đến VKS huyện. Ông đến VKS thì được trả lời là hồ sơ bị thất lạc. Bất ngờ đầu năm 2008, VKSND thị xã Vị Thanh (nay là TP Vị Thanh) có văn bản cho biết trường hợp của ông không được bồi thường oan do hết thời hiệu khiếu nại. VKS còn cho rằng do ông đã không đi khiếu nại nhiều năm nên giờ mất quyền.

Ông Nguyễn Thành Trung vẫn đang mòn mỏi chờ được xin lỗi công khai. Ảnh: PL

Ông Trung tiếp tục vác đơn đi cầu cứu khắp nơi. Ngày 19-4-2011, VKSND tỉnh Hậu Giang chấp nhận đơn khiếu nại, hủy toàn bộ nội dung giải quyết khiếu nại của viện trưởng VKSND TP Vị Thanh. VKSND tỉnh xác định ông Trung đã bị khởi tố và bắt tạm giam không đúng quy định.

VKSND tỉnh xác định lúc ông Trung làm chủ nhiệm, HTX Vị Thắng (thuộc thị trấn Vị Thanh) đã kết nghĩa với nông trường Công ty Ô tô Hậu Giang (cũ) để hỗ trợ nhau sản xuất. Sau khi thông qua ban chủ nhiệm HTX, đại hội xã viên, ông Trung duyệt cho nông trường mượn một số vật tư nông nghiệp. Năm 1985, ông Trung nhận chức phó Phòng Nông nghiệp huyện và bàn giao số nợ này, có ghi vào biên bản trước sự chứng kiến của cấp ủy và ủy ban. Sau khi ông Trung bị khởi tố và bắt tạm giam, cơ quan điều tra không đề cập đến khoản nợ này… Như vậy, ông Trung không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cho mượn vật tư rồi chiếm đoạt tài sản của Nhà nước như cáo buộc. Cuối cùng, VKSND tỉnh xác định việc bồi thường thiệt hại cho ông do VKSND TP Vị Thanh thực hiện.

Thắng kiện

Nhiều lần thương lượng không thành, ông kiện ra TAND TP Vị Thanh đòi bồi thường gần 1,6 tỉ đồng... Xử sơ thẩm, TAND TP Vị Thanh chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Trung, buộc VKSND TP Vị Thanh có trách nhiệm bồi thường hơn 416 triệu đồng. Buộc VKS phải tổ chức xin lỗi ông Trung công khai tại nơi ông cư trú, có sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương, đại diện cơ quan nơi ông làm việc trước đây, đại diện của một tổ chức chính trị xã hội nơi ông là thành viên; cải chính công khai việc ông bị oan trên báo chí.

Xử phúc thẩm tháng 9-2012, TAND tỉnh Hậu Giang đã y án sơ thẩm. HĐXX nhận định ông Trung bị tạm giữ, tạm giam 88 ngày thì sẽ được bồi thường thiệt hại thu nhập bị mất trong những ngày này. Về phần yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất do bị tổn hại về sức khỏe, vì ông không chứng minh được bệnh viêm tủy mà ông đang mắc phải là do ông bị bắt tạm giam gây ra nên tòa không thể chấp nhận…

Mất hết sự nghiệp

Ông Trung cho biết ông vốn là dũng sĩ, là đảng viên, là thương binh. Việc bị oan khiến ông mất hết cuộc đời chính trị, mất hết sự tiến bộ và phải sống trong đau khổ, mất danh dự và tủi nhục. Hơn 20 năm bệnh tật không được điều trị theo chế độ cán bộ. Hiện ông đã mắc bệnh mạn tính viêm tủy ngực và mang di chứng suy yếu tứ chi, phải điều trị suốt đời. sau khi ông thắng kiện, VKSND TP Vị Thanh cũng không cải chính, công khai xin lỗi là không thể chấp nhận.

“Hơn 20 năm là một khoảng thời gian dài trong cuộc đời một con người, nó còn dài hơn khi phải mang theo mình một thân phận bị can. Đối với con người, thời gian ấy quý biết nhường nào, nó là tài sản, là những cơ hội thăng tiến, làm giàu. Mức bồi thường thiệt hại mà tôi yêu cầu VKSND TP Vị Thanh bồi thường gần 1,6 tỉ đồng nhưng tòa chỉ chấp nhận hơn 416 triệu đồng. Dù sao thì chẳng tiền nào có thể bù đắp cho những mất mát mà tôi đã phải gánh chịu…” - ông Trung tâm sự.

Vi phạm về thời hạn cải chính, xin lỗi Ai cũng cần được tôn trọng danh dự. Bị oan tức đã mất một phần cuộc đời, có khi là cả cuộc đời. Những trường hợp bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự phải kịp thời được khôi phục danh dự. Theo Điều 51 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, người bị thiệt hại có quyền yêu cầu khôi phục danh dự trong thời hạn ba tháng kể từ ngày quyết định giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu bằng văn bản về việc khôi phục danh dự của người bị thiệt hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ, cơ quan có trách nhiệm bồi thường đã thụ lý vụ việc phải thực hiện việc xin lỗi, cải chính công khai. Như vậy, nếu ông Trung đã có văn bản yêu cầu gửi đến VKSND TP Vị Thanh kể từ ngày có bản án phúc thẩm nhưng VKS chưa thực hiện việc cải chính và xin lỗi công khai trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì đã vi phạm quy định pháp luật. ThS NGUYỄN TRƯƠNG TÍN, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM

PHƯƠNG LOAN