Người can ngăn bị phạt sáu tháng tù giam

Theo hồ sơ, do giành nhau nước tưới thanh long, ngày 18-3-2009, ông Nam đã đánh vào mặt ông Hồng. Nghe vợ ông Hồng kêu cứu, ông Vân đang cắt cỏ cách đó hơn 200 m liền chạy đến can ngăn. Vụ án lúc đầu chỉ có ông Nam bị khởi tố. Đến khi có kết luận điều tra, ông Nam phát hiện có 5% thương tật của ông Hồng do vật có cạnh sắc gây ra trong khi ông chỉ dùng tay để đánh nạn nhân. Sau đó ông Vân bị khởi tố, truy tố vì cơ quan tố tụng cho rằng tại hiện trường không có vật gì sắc nhọn ngoài… cái liềm ông Vân mang theo khi vào can ngăn…

Sau phiên xử, cả ông Vân và ông Nam cho biết sẽ kháng cáo.

PHƯƠNG NAM