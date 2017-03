Người câu cá bị phóng điện ở cầu Sài Gòn đã tử vong

Hiện trường hôm xảy ra vụ nổ vì phóng điện. Ảnh:An Nhơn

Chiều 23/3, bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Phỏng - Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hữu Đức (35 tuổi, quê Lâm Đồng) - nạn nhân câu cá ở chân cầu Sài Gòn 2 bị phóng điện cao thế - đã tử vong.

Trước đó, 17h10 ngày 13/3, anh Đức và một số người ngồi ở bãi đất trống, câu cá dưới chân cầu Sài Gòn 2 (phường Bình An, quận 2). Phía trên đầu anh Đức là trụ 16-17 đường dây 110 kV Thủ Đức - Vikimco - Xa lộ.

Khi anh Đức kéo chiếc cần câu máy thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Anh Đức bị cháy đen khắp người, những người xung quanh không bị thương. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy điều trị trong tình trạng sốc bỏng nặng.

"Bệnh nhân tử vong do nhiễm trùng máu. Đây là một biến chứng nguy hiểm thường xảy ra với những trường hợp bị bỏng sâu hoặc bỏng diện tích rộng", bác sĩ Đạo cho biết.

Theo Công ty lưới điện cao thế TP HCM, anh Đức câu cá trong hành lang an toàn lưới điện cao áp, vô ý để cần câu và dây câu vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện. Sự cố còn làm một số khu vực quận Thủ Đức, một phần quận 1 và Bình Thạnh bị mất điện hơn 10 phút. Công ty đã lắp đặt tăng cường các biển cảnh báo an toàn tại khu vực.