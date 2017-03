Người cha bị con ruột đòi tử hình

Kẻ thủ ác Vòng Văn Trọng.



Từ... lời đề nghị... “đắng ngắt”

Người cha tội lỗi biện hộ

Có lẽ đời của kẻ thủ ác Vòng Văn Trọng đã... “đắng ngắt” khi nghe lời đề nghị từ chính hai đứa con ruột của mình với chủ đích tử hình cha. Xót xa thay, lời đề nghị đó như cuộc “đòi nợ” thế hệ, những đứa con muốn tìm lại người mẹ mà chúng chẳng bao giờ có thể tìm thấy.Ngày 09/12/2011, tại khu phố Bình Đường 4 (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), TAND tỉnh Bình Dương đã mở phiên tòa xét xử lưu động công khai vụ hung thủ Vòng Văn Trọng, sinh năm 1970 - kẻ đã ra tay sát hại người vợ, chị Đỗ Thị Thu Hà bằng hai nhát dao chí mạng. Trọng đã phải nhận mức án tử hình.Vòng Văn Trọng đã khóc lóc thảm thiết, những giọt nước mắt hối hận muộn màng của một người cha vô tâm. Tiếp đến, y đã vòng vo đổ lỗi cho vợ mình. Trọng bảo vì thương vợ quá mức nên mới xuống dao.Trọng nói, đêm nào ở trong tù, y cũng nhớ vợ nhớ con và hình ảnh vợ con cứ hiện ra trước mắt. Nhưng vị chủ tọa phiên tòa thì nhắc Trọng rằng, đó không phải là nhớ vợ nhớ con mà là ám ảnh do giết vợ dã man. Trọng cúi đầu thừa nhận. Sự biện minh của Trọng đã bị hội đồng xét xử bác bỏ và những người dân tham dự phiên tòa phản ứng mạnh mẽ.Trở lại vụ việc lúc 00 giờ 15 phút ngày 29/09/2011, những tiếng kêu la thất thanh, cầu cứu trong tuyệt vọng tại căn nhà số 20/40 khu phố Bình Đường 1 và cảnh tượng hãi hùng, chị Đỗ Thị Thu Hà nằm trên vũng máu, bên cạnh đó là hai đứa con gái đang gào thét, khóc lóc thảm thiết.Chị Hà bị Trọng chém vào vai và gáy dẫn đến tử vong ngay tại chỗ. Sau khi chém chết vợ, Trọng nói với người hàng xóm, “Tao chém chết nó rồi” rồi lên xe máy bỏ trốn. Sau hai ngày trốn chạy, ngày 01/11/2011, Trọng đã đến công an đầu thú.Trở lại phiên tòa xét xử, có lẽ đời của kẻ thủ ác Vòng Văn Trọng đã... “đắng ngắt” khi nghe lời đề nghị từ chính hai đứa con ruột của mình với chủ đích tử hình cha.Tại phiên tòa, sau khi Chủ tọa phiên tòa hỏi các con của Trọng có ý kiến gì đối với cha của mình, không ngần ngại, Vòng Thanh Trúc (13 tuổi) nói trong nước mắt: “Cha không còn ý nghĩa gì đối với hai chị em con hết. Cha không biết đau trên nỗi đau của chị em con.Cha đánh đập mẹ đau nhưng cha không biết trong lòng chúng con còn đau hơn. Và điều đau đớn nhất là chính cha đã chém những nhát dao chí mạng làm mẹ chết ngay tại chỗ. Cha còn tuyên bố: “Hai đứa chúng mày tự lo lấy bản thân”, vậy thì giờ con còn dám tin những lời biện minh của cha nữa không? Con không cần cha nữa và đề nghị Hội đồng xét xử tử hình đối với cha con...!”“Trong đêm bị cáo giết vợ có phải ngày mai là bị cáo cùng với nạn nhân ra tòa để ly dị hay không? Vậy yêu vợ, thương vợ thì tại sao lại ra tòa ly hôn?Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa là trong đêm giết vợ, bị cáo đi đánh bạc thua hết tiền rồi về nhà đòi tiền vợ nhưng vợ không có tiền đưa nên mới xảy ra chuyện đau lòng đó phải không? Bị cáo có biết như thế là tàn ác, là nhẫn tâm lắm không?” - chủ tọa phiên tòa chất vấn. Vòng Văn Trọng cúi đầu im lặng.Gay cấn nhất là màn chất vấn giữa bị cáo và hai đứa con. Vừa nói, Trọng vừa nhìn về con rồi... những giọt nước mắt lăn dài trên má như tỏ ý. Thế nhưng, những đứa con đã quá hiểu người bố. Người bố ấy đã giả dối chúng trong cuộc sống thường ngày nhiều năm trời. “Cha không chịu làm ăn, tối ngày chỉ đi theo dõi mẹ không à.Mẹ có tội tình gì mà cha đổ tội oan cho mẹ. Trong khi mẹ là người chăm lo cho chúng con đến từng miếng ăn, giấc ngủ rồi đưa đón chúng con mỗi khi đi học. Còn cha, cha không xứng đáng, con ghét cha lắm...!.” - Vòng Thanh Trúc tiếp tục nói về người cha.Bản án tử hìnhLời nói của Vòng Thanh Trúc và Vòng Đoan Trang cũng nói đến hình ảnh của người cha tệ bạc đó không khác gì nhau mà có phần oán hận người cha đầy tội lỗi kia hơn. “Dù có hình thức giảm nhẹ tội cho Trọng là đến công an đầu thú nhưng cũng không thể để bị cáo Trọng tồn tại trên cõi đời này. Bởi hành vi gây án của Trọng là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội cho gia đình.Đặc biệt, hành động giết vợ trước mặt các con của bị cáo Trọng đã gây tổn thương cực kỳ lớn cho tâm lý của các cháu và chúng đã nói cha không còn ý nghĩa đối với hai chị em nữa. Từ những điều đó, tôi thay mặt Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với bị cáo Vòng Văn Trọng”, Thẩm phán Huỳnh Thị Thái, chủ tọa phiên tòa tuyên bố.Ngay sau phiên tòa, chúng tôi tiếp xúc với hai cháu Vòng Thanh Trúc và Vòng Đoan Trang. Trong tâm trạng rối bời nhưng vẫn quả quyết: “Con muốn sống cùng với gia đình và con muốn gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, chính cha đã không cho con điều ấy...”Trong lúc được các chiến sỹ công an đưa ra xe để đưa về trại giam, Trọng đã khóc nhưng lại trách thầm những đứa con rằng: “Các con đã giết bố của mình, các con làm như thế sẽ không còn bố và sẽ hối hận về sau”. Tuy nhiên,Trọng đã và đang trả giá cho những hành động dã man của mình với mức án cao nhất là tử hình.Theo Cảnh sát toàn cầu, Giadinh.net