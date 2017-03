Người chết, kẻ vào tù vì tiếng pô xe

Tối 15-4, nhóm thanh niên xóm Xuân Điền 1 gồm Ngô Thanh Tòng (SN 1992), Nguyễn Hữu Tám (SN 1991), Lê Ái Lanh (SN 1996) và Bùi Văn Học (SN 1997) đến cầu Xuân Điền chơi. Tại đây, Tòng nói tối hôm trước thanh niên xóm Xuân Điền 2 khi chạy xe qua xóm Xuân Điền 1 đã nẹt pô gây ồn ào trong xóm. Nghe xong, Lanh bảo sẽ tìm xem đứa nào nẹt pô.

Nguyễn Hữu Tám đang bị Cơ quan CSĐT CA thị xã An Nhơn tạm giam. Ảnh: PHẠM THỊ THU HÀ

Vừa lúc đó, Nguyễn Công Minh (SN 1996) và Trần Văn Hà (SN 1995) ở xóm Xuân Điền 2 điều khiển mô tô đi qua, bị Lanh chặn lại, hỏi: “Hôm qua tụi bay đi xe nẹt pô gây ồn ào trong xóm phải không?”. Nguyễn Công Minh trả lời: “Tụi thằng Phòng chứ không phải tụi tao”. Lanh nghe vậy nói: “Không phải thì thôi, để tao hỏi thằng Phòng” rồi tránh đường để Minh và Hà đi tiếp.



Sau khi về nhà một lúc, Trần Văn Hà gặp Nguyễn Quốc Huy ở quán cà phê và kể cho Huy cùng Ngô Nhật Tân (SN 1996), Huỳnh Kim Phòng (SN 1995), đều ở xóm Xuân Điền 2, nghe việc bị Lanh chặn đường hỏi. Nghe xong, cả nhóm đều có thái độ phản ứng với nhóm thanh niên xóm Xuân Điền 1.

Khoảng 22 giờ, nhóm Nguyễn Quốc Huy rời khỏi quán, trên đường về gặp Nguyễn Công Minh chở Nguyễn Ngọc Hưng (SN 1996, ở cùng xóm Xuân Điền 2) chạy ngược lại nên gọi về luôn.



Khi thấy nhóm Nguyễn Quốc Huy đi trên 3 mô tô chạy gần đến cầu Xuân Điền, Lê Ái Lanh bảo cả nhóm đi tìm cây để chặn đánh. Lanh tìm được một cây gỗ, Ngô Thanh Tòng, Nguyễn Hữu Tám và Bùi Văn Học mỗi người cầm một cục đá lấy dưới mương thủy lợi.

Khi hai bên giáp mặt nhau, Lanh nói: “Sao khuya hôm qua tụi bay đi xe qua xóm tao nẹt pô inh ỏi không cho ai ngủ hết vậy?”. Ngô Nhật Tân trả lời: “Tụi tao vặn ga một chút làm gì dữ?”. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, thấy Huy đến hàng rào gần đó lấy một khúc cây dài khoảng 1m, Tám cầm cục đá đã chuẩn bị sẵn bước đến.

Khi 2 người còn cách nhau khoảng 1,2 m, Huy giơ cây gỗ lên thì bị Tám cầm cục đá có kích thước 8x12x8 cm ném mạnh vào đầu làm Huy ngã quỵ tại chỗ. Cùng lúc đó, Lanh cầm cây đánh trúng đầu Hà chảy máu.



Sau khi nhóm Nguyễn Hữu Tám, Lê Ái Lanh không đánh nữa bỏ đi, Nguyễn Quốc Huy được Ngô Nhật Tân, Nguyễn Công Minh đưa đến Trạm xá xã Nhơn Thọ và ngay sau đó được gia đình đưa đi BVĐK tỉnh cấp cứu. Sau gần nửa tháng điều trị, đến ngày 30-4, Nguyễn Quốc Huy đã chết tại bệnh viện.



Cái chết của Nguyễn Quốc Huy và việc Nguyễn Hữu Tám bị Cơ quan CSĐT CA thị xã An Nhơn khởi tố bị can, bắt tam giam về tội cố ý gây thương tích với tình tiết “gây hậu quả dẫn đến chết người’ đã gây bất an ở một vùng quê vốn yên tĩnh lâu nay. Đồng thời, vụ án này còn là hồi chuông cảnh báo để chính quyền, các ngành chức năng, bà con địa phương và mỗi gia đình phải kiên trì, quyết liệt hơn nữa trong việc tuyên truyền, giáo dục, quản lý thanh thiếu niên, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng từ bất hòa đơn giản diễn ra trong sinh hoạt hàng ngày ở lứa tuổi này.