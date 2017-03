Người chồng bị vợ trẻ con "tố" không được hưởng án treo

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, tháng 1-2005, tại Tây Ninh, Hoàng rủ cô C. (chưa đủ 16 tuổi) đến nhà chơi. Khi cả nhà đi vắng, hai người đã làm chuyện vợ chồng, sau đó còn tiếp tục qua lại nhiều lần. Ba tháng sau, nhà cô C. phát hiện ra con gái mang bầu. Gia đình hai bên bèn làm bữa cơm thân mật để Hoàng và cô C. thành vợ chồng. Đến tháng 9-2005, cô C. sinh cho Hoàng một cậu con trai, sau phát sinh mâu thuẫn nên cô ôm con về nhà người thân tá túc. Hoàng cũng bỏ mặc vợ con, đi lấy vợ khác.

Thấy Hoàng bội bạc, cô C. đã làm đơn nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Từ đó, cơ quan tố tụng đã phát hiện ra sự việc và khởi tố, truy tố Hoàng về tội giao cấu với trẻ em. Sau khi TAND tỉnh Tây Ninh phạt Hoàng ba năm tù treo, VKSND tỉnh này đã kháng nghị theo hướng tăng án đối với Hoàng.

Tại phiên phúc thẩm, VKS đã rút một phần kháng nghị, chỉ yêu cầu tòa không cho bị cáo được hưởng án treo. Đồng tình, tòa nhận định cấp sơ thẩm kết luận bị cáo phạm tội do lạc hậu để giảm nhẹ là không chính xác. Hoàng cũng không thể hiện trách nhiệm với vợ con nên cần tuyên phạt nghiêm khắc hơn.