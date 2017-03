Người chồng chính thức vô tội

Cái kết có hậu Với diễn biến phiên tòa phúc thẩm ngày 9-10, xem như anh Nguyễn Thanh Cần, người từng bị cơ quan tố tụng tỉnh Tây Ninh quy kết phạm tội trộm cắp tài sản vì đã “lấy tiền của vợ” đã chính thức trắng án. Hình ảnh hai vợ chồng anh Cần mừng rỡ dắt nhau ra khỏi sân tòa như một cái kết có hậu trong câu chuyện chẳng may “đáo tụng đình” vì vợ chồng hục hặc, cư xử không đúng mực. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, ở một góc tòa, chị Mén đang tất bật vì nhiều nhà báo đến hỏi thăm, chia sẻ niềm vui và chụp ảnh, hỏi chuyện. Còn anh Cần thì lúc này lẳng lặng ra sân tòa liên tục nói chuyện điện thoại để báo tin vui cho người thân và bạn bè. Trông anh lúc này rất khác so với ba tháng trước đây tại phiên tòa sơ thẩm (lần hai), khi anh vẫn còn tạm giam. Áo thun, quần kaki, đeo cặp kính đen, trong anh “ngầu” hẳn. “Ra ngoài thì phải khác khi ở tù chứ” - anh cười. “Thế bây giờ khi tức vợ anh có làm liều, làm cho bõ ghét nữa không?” - tôi hỏi. Anh khoát tay: “Sợ lắm rồi cô à, ở trong tù một năm 11 ngày như vậy là tởn đến chết!”. (Anh bị tạm giam từ ngày 22-6-2012, đến ngày 3-7 thì được TAND tỉnh Tây Ninh tuyên vô tội và trả tự do ngay tại tòa - PV) Đang nói chuyện, chị Mén đi xuống. Thấy tôi, chị tiến đến nắm tay cười: “Vậy là tôi không còn cảm thấy có lỗi với ổng và các con nữa. Ai ngờ đâu vì báo công an mà tôi khiến ổng phải ngồi tù. Giờ thì vui quá rồi, về lo đám cưới cho hai đứa con thôi!”. Trước khi về, anh Cần còn xin số điện thoại của tôi và nói: “Khi nào đám cưới tụi nhỏ, tôi gọi điện thoại mời cô lên dự nha”. Chị Mén nói thêm: “Các anh chị (chỉ các nhà báo có mặt ở sân tòa) cho tôi số điện thoại, đám cưới tôi mời hết!”. Rồi vợ chồng anh rời tòa để bắt xe buýt về Tây Ninh cho kịp bữa cơm tối có đông người thân và bà con chòm xóm đến chúc mừng. Chưa nghĩ đến chuyện đòi bồi thường Liên quan đến chuyện bị khởi tố, giam oan của anh Cần, TS Phan Anh Tuấn (giảng viên ĐH Luật TP.HCM) cho biết theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, ngay sau khi nhận được bản án, anh Cần có thể làm đơn yêu cầu bồi thường oan. “Trong vụ này, do VKSND tỉnh Tây Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam đồng thời truy tố anh Cần nhưng sau đó tòa tuyên vô tội nên trách nhiệm bồi thường thuộc về VKS tỉnh này theo khoản 2 Điều 31 luật nói trên” - TS Tuấn nói. Nói về việc này, anh Cần cho biết hiện anh chưa nghĩ đến vì “muốn ở bên gia đình và thư giãn đã”. “Trước phiên tòa này, TAND tỉnh Tây Ninh cũng đã mời tôi lên làm việc. Tòa nói nếu tòa phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm thì khi có bản án cứ cầm lên tòa để được hướng dẫn thủ tục yêu cầu bồi thường” - anh Cần nói.