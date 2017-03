Người chồng tật nguyền

Hôm nay, tòa xử vụ ly hôn của anh chị mà chị là nguyên đơn.

Trước giờ xử, anh cứ lăng xăng bên vợ. Mắt anh luôn hướng sang vợ tìm kiếm cái nhìn đáp lại. Chị lạnh lùng, lơ đãng quay đi chỗ khác. Anh hoàn toàn không có cơ hội đụng vào ánh mắt của chị.

Rồi phiên tòa bắt đầu. Người vợ khăng khăng xin được ly hôn, chị nói rằng tình cảm vợ chồng đã hết. Còn người chồng, anh xin tòa không chấp nhận yêu cầu ly hôn bởi “tôi vẫn còn thương vợ tôi nhiều lắm”. Rồi anh phấp phỏng trong niềm hy vọng: “Nếu tòa cứ quyết cho vợ tôi ly hôn tôi thì xin tòa cho tôi được nuôi con. Tôi không cần vợ tôi cấp dưỡng”.

Anh bị tật nguyền từ nhỏ. Chứng vẹo cột sống khiến dáng đi của anh nghiêng sang một bên. Ước mơ một gia đình hạnh phúc, có người vợ ở bên chia sẻ buồn vui với anh có vẻ xa vời. Rồi anh gặp chị khi chị vừa chân ướt chân ráo đến thành phố kiếm việc làm. Tình yêu nảy nở, năm 1990, họ lấy nhau.

Anh làm thợ may, chị theo nghề của anh, được anh chỉ dẫn. Làm công việc gì cũng luôn có vợ có chồng. Ban đầu hai vợ chồng ở chung với cha mẹ anh. Rồi dành dụm được tiền cộng với hỗ trợ từ gia đình, anh chị mua được nhà, ra riêng. Hai đứa con bụ bẫm lần lượt ra đời. Gia đình êm ấm, kinh tế khá giả khiến nhiều người phải ghen tị.

Từ khi khách đến tiệm may đồ dần ít đi, anh chị chuyển hẳn sang may gia công. Chị phụ anh quản lý công việc, quản lý số nhân công ngày một đông. Rồi anh chị thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh khác là vận tải. Nhưng ở lĩnh vực mới này, anh chị không thuận tay và cũng không gặp may. Thua lỗ, phải bán nhà trả nợ, anh chị bắt đầu cuộc hành trình gầy dựng lại. Anh lại nhận hàng may gia công như năm nào, còn chị làm thêm nghề bán đồng hồ đường dài, vài ngày mới về nhà một lần.

Cũng từ đó, mọi việc thay đổi, sóng gió đã nổi lên ở tổ ấm của họ. Tháng 6-2010, chị đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Lý do chị đưa ra là anh thường nhậu nhẹt rồi say xỉn, đánh vợ con, đập đồ đạc, đã vậy anh lại còn hay ghen. Tại phiên hòa giải, anh chân tình: Bạn bè rủ rê, anh có nhậu nhưng không say xỉn, không đánh vợ con, không đập đồ đạc. Thiên hạ bàn ra tán vào “vợ đẹp thế kia, lại đi làm ăn xa mấy ngày mới về thì có trời mới biết chuyện gì xảy ra” nên anh lên cơn ghen, có hỏi chuyện chị nhiều lần khiến mâu thuẫn xảy ra. Anh tự ái, anh mặc cảm khuyết tật… Nhưng trên hết anh vẫn còn yêu chị nhiều lắm… Rồi anh nhận hết lỗi về mình, hứa sẽ khắc phục hết.

Tòa động viên chị rút đơn, còn anh làm cam kết không nhậu nhẹt, yêu thương chăm sóc gia đình.

Tháng 10-2010, chị lại tiếp tục nộp đơn xin ly hôn. Tại phiên hòa giải, cũng như lần trước anh không muốn ly hôn, cũng bởi lý do:“Tôi vẫn còn yêu thương vợ tôi nhiều lắm”. Tòa xác minh thì được biết gia đình anh chị rất yên ấm. Hai người con của họ ngoan ngoãn, học giỏi. Hàng xóm không nghe họ cãi nhau hay đánh nhau bao giờ cả. Anh dù thế nào đi nữa cũng nhường nhịn chị, không bao giờ lớn tiếng. Tòa gặp con trai út của anh chị đang học lớp 11. Em nói: “Ba rất thương yêu mẹ và anh em con. Ba mẹ bỏ nhau con buồn lắm. Nếu ba mẹ ly hôn, con sẽ ở với ba”.

Nhiều lần hòa giải không thành, nay tòa phải mở phiên xử. Cuối cùng, tòa tuyên bác đơn ly hôn. Mắt anh rạng ngời, miệng cười thật tươi. Anh chị cùng ra về. Anh đi trước vài bước để lấy xe, tranh thủ ghé quán ven đường mua chai nước. Sáng giờ ngồi tòa, anh biết chị khát nước lắm. Rồi dáng người nhỏ bé ấy nhanh nhẹn mở cốp xe lấy nón bảo hiểm và khẩu trang cho vợ. Hai vợ chồng khuất dần cuối con đường.

Nhìn họ, tôi chỉ thầm mong chị rồi sẽ suy nghĩ lại. Một người chồng tật nguyền nhưng chân chất, một tổ ấm bình yên với hai đứa trẻ dễ thương và hơn 20 năm sâu nặng nghĩa tình, chẳng lẽ lại có thể dễ dàng tự tay vứt bỏ như thế?

PHƯƠNG LOAN