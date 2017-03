Người công an được minh oan

Mới đây, ông Lê Quang Tiến, công an viên xã Đông Bình, Bình Minh (Vĩnh Long) đã được VKS huyện này xin lỗi, bồi thường oan 11 triệu đồng. Quãng thời gian gần bốn năm trời gian truân trong vòng tố tụng đã được khép lại, oan khiên đã được hóa giải, ông Tiến và gia đình mừng vui khôn xiết...

Không phạm tội, được đình chỉ

Bốn năm trước, ông Tiến đã bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích.

Theo VKS huyện Bình Minh, gần cuối năm 2005, được lực lượng dân phòng báo tin hai thanh niên đang xô xát, ông Tiến (đang là “phó công an ấp” Đông Bình A) liền đến can thiệp. Đến nơi, ông Tiến dùng tay đánh trúng vai trái một người làm nạn nhân trượt chân ngã. Đầu gối chân phải của nạn nhân va vào cạnh giường và nền gạch, vỡ xương bánh chè, tỉ lệ thương tật 20%...

Xử sơ thẩm hồi tháng 10-2007, TAND huyện Bình Minh đã tuyên ông Tiến trắng án bởi các chứng cứ, lời khai, sơ đồ hiện trường... chưa đủ cơ sở kết tội. Chẳng hạn, nhân chứng thứ nhất khai thấy ông Tiến và nạn nhân ẩu đả nhau thì mỗi lần mỗi khác. Lời khai của nhân chứng thứ hai không đủ khách quan vì là mẹ của nạn nhân. Nhân chứng thứ ba cũng khai “lộn xộn”, mâu thuẫn với lời khai của nạn nhân…

Ông Tiến và biên bản thỏa thuận bồi thường oan của VKSND huyện Bình Minh.

VKS huyện không đồng tình với phán quyết trên của tòa nên kháng nghị. Giữa năm 2008, TAND tỉnh Vĩnh Long đã hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại từ đầu do có sai sót về tố tụng. Thụ lý lại, ngày 27-6-2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Minh đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Tiến vì hành vi của ông không cấu thành tội phạm…

Ðòi công lý cũng gian nan

Từ ngày ông Tiến vướng vào vòng tố tụng, gia cảnh sa sút hẳn. Vợ đi bán vé số, con mới học lớp 8 đã phải nghỉ học. Căn nhà tranh rách nát trên thì dột, dưới thì ngập, ứ đọng thường xuyên.

“Những tưởng được xác định vô tội thì việc tôi được xin lỗi, bồi thường, trả lại danh dự, uy tín sẽ là điều đương nhiên, nào ngờ phải kéo dài gần 16 tháng mới xong” - ông Tiến bồi hồi nhớ lại.

Ông cho biết tháng 7-2008, ông đã gửi đơn đến VKS huyện Bình Minh để yêu cầu bồi thường oan. Mãi năm tháng sau VKS mới có văn bản trả lời rằng: “Lê Quang Tiến có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa tới mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, Công an huyện Bình Minh đã có công văn đề nghị UBND xã Đông Bình xử lý hành chính đối với Lê Quang Tiến”. Tiếp đó, VKS khẳng định “trường hợp ông Lê Quang Tiến không thuộc diện bồi thường theo Nghị quyết 388 về bồi thường cho người bị oan”.

Quá bức xúc, ông Tiến gửi đơn đến Ủy ban Tư pháp của Quốc hội nhờ can thiệp. Ngày 13-2-2009, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, đã gửi công văn đến viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long đề nghị xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định pháp luật...

Ngày 1-10-2009, VKSND huyện Bình Minh đã mời ông Tiến đến làm việc, thừa nhận đã làm oan và thỏa thuận sẽ bồi thường 11 triệu đồng... Sau đó, VKS đã thực hiện việc xin lỗi và bồi thường cho ông Tiến.

Cẩn trọng với số phận con người Ở các vụ án oan như vụ này, nhiều người đã chỉ ra nguyên nhân là do việc điều tra ban đầu không đầy đủ, không thu thập, không xác định đủ chứng cứ buộc tội. Phía tòa cũng đã trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng không thể bổ sung gì được vì vụ việc đã trôi qua quá lâu, mất dấu vết, không thể phục dựng... Mà một khi không đủ chứng cứ kết tội thì chuyện tòa tuyên vô tội, hoặc cơ quan tố tụng tự đình chỉ điều tra là điều tất yếu. Chuyện khởi tố, truy tố một người cần phải được tiến hành một cách cẩn trọng, không thể qua loa, hời hợt được. Sai một ly có khi đi cả một đời người, đẩy một gia đình vào thế khốn cùng. Nếu không mạnh dạn đứng ra chịu trách nhiệm với cái sai của mình là không sòng phẳng với người bị oan bởi có bồi thường, có minh oan cho họ đi nữa thì cũng chỉ bù đắp được một phần rất nhỏ so với những gì họ đã phải gánh chịu. Luật sư Phan Thanh Sơn (Đoàn Luật sư tỉnh Dăk Lăk)

GIA TUỆ - ÐỨC SƠN