Người đàn bà bất hạnh...

Trong phòng xử án, có một người đàn bà gầy gò, thấp bé, làn da chai sạn nắng mưa vì cuộc sống mưu sinh. Bên cạnh là con gái bà, khoảng 16 tuổi, nhem nhuốc, đen đúa. Thỉnh thoảng bà lấy tay chùi mặt và cột lại tóc cho đứa con của mình.

1. Cách đây mấy hôm, trước khi phiên xử này diễn ra, bà vĩnh viễn lìa xa một người con trai không may chết đuối do bị lật thuyền. Gần 60 tuổi, bà lần lượt nhận những mất mát quá lớn khi mà các con do bà đứt ruột mang nặng đẻ đau qua đời. Bà bảo bà có bảy đứa con, hôm qua bà vừa chôn cất đứa thứ sáu...

Những đứa con lớn bỏ bà đi, nay bà chỉ còn người con gái út bị bệnh tâm thần. Bà cho hay trước đây nó cũng bình thường như những đứa trẻ khác. Nào ngờ vì quá hoảng sợ khi chứng kiến một cảnh cháy nhà, nó trở nên khờ khạo. Ngay cả việc tự lo cho bản thân nó cũng phải để mẹ làm tất cả. “Ở cái tuổi này của nó, dưới quê tôi tụi nó đã đi làm mướn phụ giúp gia đình rồi chứ không phải tôi chăm sóc cho nó như bây giờ” - bà nói.

Nỗi buồn này chưa nguôi ngoai bà lại đón nhận thêm tin như sét đánh. Lợi dụng khiếm khuyết này của nó, thằng Hiền cạnh nhà đã rủ đi chơi rồi ép quan hệ. Hôm đó, đêm đã khuya, chưa thấy con về bà đâm ra lo lắng. Bà vội chạy qua nhà Hiền, nơi con vẫn thường qua chơi để tìm. Thấy người con gái ngây dại đang nằm cạnh Hiền, bà sinh nghi. Lôi con về nhà bà cố gặng hỏi thì biết con gái mình đã... Lúc đó bà cũng chẳng nghĩ ra được điều gì, chỉ còn biết ôm con vào lòng thầm than cho cuộc đời hắt hiu của mình...

Rồi tin đồn con bà bị hại mỗi lúc một lan ra. Người ta khuyên bà nên tố giác Hiền để cho trai làng biết sợ, không còn dám làm bậy với những cô gái khác. “Người ta bảo tố cáo với công an, bắt nó bồi thường 20 triệu đồng để mà dùng số tiền ấy lo cho con bé vì tuổi tôi mỗi lúc một yếu dần, thấy vậy tôi làm theo” - bà tâm tình.

2. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt Nguyễn Trọng Hiền 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em... Nghe tòa tuyên, bà hoảng hốt. Bà không ngờ tội hiếp dâm trẻ em lại phạt nặng như vậy. Lúc đầu bà chỉ nghĩ đơn giản là cho Hiền đi cải tạo một, hai năm rồi về, chứ ai ngờ... Thấy thương Hiền, bà làm đơn kháng cáo xin Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, vị chủ tọa hỏi: “Bà trình bày lý do vì sao bà làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo?”. Bà đáp: “Cháu nó lớn tuổi, ở nhà còn đứa nhỏ đi học…”. Vị chủ tọa khá ngạc nhiên, chưa hiểu được câu trả lời này bèn hỏi lại: “Bà nghe rõ này, lý do vì sao bà kháng cáo? Bà trả lời vào trọng tâm”. “Cháu nó lớn tuổi, hai đứa nó thương yêu nhau thật lòng. Bé nó bị bệnh tâm thần, xin tòa cho Hiền về nhà để nó cưới cháu”.

Căn phòng đang im lặng bỗng trở lên xôn xao khi bà vừa dứt lời. Vị chủ tọa phải mời bà bước lên phía trên để tiện cho việc trao đổi. Vị chủ tọa lại tiếp tục nhấn mạnh: “Vậy là bà xin giảm án cho bị cáo để về cưới con bà? Bà có tin điều đó không…?”.

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bà... Sau một lúc im lặng, chủ tọa tiếp tục: “Con bà bị bệnh tâm thần sao không đưa đi bệnh viện chữa trị mà để cho nó đi lung tung. May mà cháu không có thai, nếu không bà sẽ là người khổ sở hơn ai hết”...

Bà lại im lặng. Những nỗi đau đớn, bất hạnh chồng chất cứ đeo bám lấy bà làm nước mắt của bà khô cạn. Cuộc đời của người đàn bà có nước da rám nắng quá bi đát ấy khiến những ký ức về một thời không còn hiện rõ trong trí nhớ của bà. Bà trở nên lơ ngơ, nhớ trước quên sau. Cho nên khi luật sư muốn bà cho biết rõ con gái sinh năm nào để xác định lại một số tình tiết của vụ án, bà cũng không lần ra. Lời khai đó đã buộc HĐXX phải căn cứ vào kết quả giám định pháp y để biết được số tuổi thực chất của nạn nhân là chưa đủ 16...

Cuối cùng, HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo Hiền đã xâm hại đến danh dự, nhân phẩm và phát triển về mặt tâm lý của trẻ nhưng do bị cáo đã bồi thường, gia đình người bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt nên giảm án từ 18 năm tù xuống còn 17 năm tù.

Nghe bản án dành cho bị cáo, nỗi buồn lại hằn trên khuôn mặt khổ sở của người đàn bà sau một đêm thức trắng đón xe từ Tây Ninh lên TP.HCM để tham dự phiên tòa. Trông đứa con ngây ngô dõi mắt cố gắng nhìn cho bằng được Hiền đang ngồi ôm mặt trong xe áp giải, bà không cầm được nước mắt, vội chạy đi chỗ khác lánh mặt…

NGÂN NGA