Người dân kể lại phút kinh hoàng cướp đâm 2 người truy đuổi

Như chúng tôi đã thông tin, tối 28-5, trên đường Kha Vạn Cân (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP. HCM) một vụ cướp điện thoại đã xảy ra. Khủng khiếp là, hai tên cướp này khi bị người dân vây bắt đã dùng dao chống trả khiến hai người bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với người dân nhanh chóng vây bắt hai tên cướp này. Phía cảnh sát thông tin, nghi can trực tiếp đâm người là Trần Ngọc Danh (22 tuổi, quê An Giang), kẻ còn lại bị thương tên Lê Minh Vũ Nghĩa (20 tuổi, quê An Giang).



Nghĩa (trái) và Danh đã bị bắt giam.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân sống xung quanh khu vực này vẫn chưa thể tin được lại có sự việc như vậy. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau khi xảy ra sự việc nêu trên, bà N.T.L vẫn ngồi bần thần ngay trước con hẻm dẫn vào nhà của mình.

“Lúc đó, tui vừa đi có việc dưới khu Sóng Thần về. Mới vào tới nhà, cất xe thì nghe có tiếng hét ngoài đường, liền sau đó nghe cái ầm. Tui chạy ra thì thấy mọi người nháo nhào bảo có cướp”, bà L. kể lại.

Bà L. cùng nhiều người khác đứng hô hoán thì thấy có nhóm người ép xe của hai tên cướp ngã nhào, rồi lao vào ôm chặt để khống chế hai tên cướp. “Rồi tự dưng tui thấy có một tên cầm dao đâm loạn xạ, trúng vào vai, chân của mấy người còn lại. Mchảy quá trời, nhìn khiếp lắm”, bà L. kể.

Bà L. kể tiếp: “Sau khi dùng dao đâm người, hai tên cướp bỏ chạy thành hai hướng. Một tên thì bị người dân và cảnh sát vây bắt ngay dưới con đường, ở hướng ngược lại nơi xảy ra vụ việc. Tên còn lại thì nhảy lên nóc nhà người dân để bỏ trốn nhưng cũng đã bị bắt. Con đường này vậy mà cướp giật ghê thiệt”.

Một bảo vệ tại cửa hàng nơi xảy ra vụ việc cho hay sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người xung quanh ai cũng sững sờ. “Trước giờ đâu có nghĩ nó đâm người giữa đường như vậy, ngay trước mắt mình. Lúc đó tui cũng lúng túng, chưa biết phải làm sao”, người này nói.

Theo người bảo vệ này, khi ông đang làm công việc giữ xe cho cửa hàng thì thấy phía đằng xa có người hét lớn, ngay sau đó là mấy chiếc xe máy cùng áp sát một chiếc xe máy khác, kéo lê một đoạn. “Cả hai bên cùng chống trả với nhau, đột ngột đâu có đứa lôi dao ra đâm vào những người còn lại. Sự việc bất ngờ lắm, không ai ngờ tụi nó thủ dao trong người...”, người bảo vệ chưa thể tin vào chuyện vừa xảy ra trước mắt mình.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. ẢNH: THANH TUYỀN.

Người này cũng nói thêm: “ Không tưởng tượng được. Ai cũng bị bất ngờ hết đó. Cũng may mà tụi nó chưa đâm thêm một người dân nào khác trong lúc bỏ chạy...”.



Chiếc xe của có biển số 52-F4 9584 của hai tên cướp tại cơ quan điều tra. ẢNH: THANH TUYỀN.

Chị L.Q.N. một người dân đi ngang qua con đường này ngay khi sự việc xảy ra thì không khỏi bàng hoàng: "Nói thực tui chưa bao giờ thấy cảnh tượng này bao giờ. Tay chân tui tới giờ còn run lẩy bẩy. Cướp nó dùng dao đâm người ngay trước mắt mình. Thiệt không thể tin được".