Người dân lại mang ô tô chặn cầu Bến Thủy 1

Cũng ba ngày trước, sáng nay (6-12), rất đông người dân lại tiếp tục đưa hàng chục xe ô tô con ra dừng, chặn đầu cầu Bến Thủy 1 (phía huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Người dân căng băng rôn hai bên đường và treo trên xe "trả lại cầu Bến Thủy 1", "chúng tôi không đi đường mà sao phải trả phí?".



Người dân mang xe ô tô dừng, đỗ gần cầu Bến Thủy 1 (phía tỉnh Hà Tĩnh)

Trước tình hình người dân tập trung đầu cầu Bến Thủy 1 quá đông, các chiến sĩ cảnh sát và CSGT thuộc Công an TP Vinh (Nghệ An) và Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phải rất vất vả phân luồng, bảo vệ trật tự.

CSGT chặn hai đầu cầu Bến Thủy 1, hướng dẫn người đi đường và các xe ô tô chạy Bắc-Nam không vào cầu Bến Thủy 1 mà rẽ hướng qua Trạm thu phí cầu Bến Thủy 2 mua vé, đi qua cầu Bến Thủy 2. Chỉ có phương tiện xe máy được chạy qua cầu Bến Thủy 1.



Video người dân kéo đến Trạm thu phí Bến Thủy 1.

Đến khoảng 10 giờ sáng 6-12, từng dòng xe và người nối đuôi nhau từ huyện Nghi Xuân kéo sang trạm thu phí đặt đầu cầu Bến Thủy 1. Tại đây, người dân tiếp tục yêu cầu được đối thoại với lãnh đạo Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh và Tổng Công ty Cienco4. Trạm thu phí đặt đầu cầu Bến Thủy 1 hoàn toàn tê liệt.

Cán bộ Trạm thu phí BOT đã giải thích thông báo với người dân là trạm và Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh không quyết định được những yêu cầu của người dân đưa ra. Do đó, Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh đã có văn bản báo cáo tình hình và những kiến nghị của người dân lên Tổng Công ty Cienco 4. Một số người dân lớn tiếng yêu cầu trước mắt không thu phí xe ô tô của họ khi qua cầu Bến Thủy 1.



Từng dòng xe người dân từ Hà Tĩnh kéo qua cầu Bến Thủy sang TP Vinh (Nghệ An).

Theo Văn bản báo cáo do ông Võ Nghệ Sỹ, Giám đốc Chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh, ký thì tại buổi làm việc ngày 5-12, người dân đã nêu những kiến nghị: "Không phản đối việc thu phí qua cầu Bến Thủy 2. Cầu Bến Thủy 1 là của dân không phải của dự án BOT. Đề nghị tiếp tục giảm vé qua trạm thu phí Bến Thủy. Người dân huyện Nghi Xuân không đi đường tránh Vinh nên việc thu phí hoàn vốn cho Dự án BOT tuyến tránh TP Vinh qua trạm thu phí Bến Thủy lâu nay của Tổng Công ty Cienco4 đối với người dân huyện Nghi Xuân là không đúng. Việc xây dựng cầu vượt đường sắt quốc lộ 46 (TP Vinh) và cầu Yên Xuân (bắc qua sông Lam) thu phí qua trạm thu phí Bến Thủy là không hợp lý. Người dân xin gặp người có chức vụ cao hơn giám đốc Chi nhánh BOT".



Người dân yêu cầu đối thoại.

Chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh đã báo cáo nội dung trên lên để lãnh đạo Tổng Công ty Cienco 4 đề xuất Bộ GTVT, Bộ Tài chính có các biện pháp phù hợp.



Đến trưa hôm nay, người dân đã rút khỏi khu vực Trạm thu phí Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 1 thông xe trở lại.