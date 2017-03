Người dân Long An sẽ không còn nhìn thấy cầu Đúc trăm tuổi.

Ngày 29-10, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND TP Tân An, cho biết trước dư luận bức xúc về việc cầu Đúc trăm tuổi bắc qua sông Bảo Định bị phá bỏ để xây cầu mới, UBND thành phố sẽ tổ chức họp báo để thông tin rõ hơn về chủ trương tháo dỡ cầu của thành phố để người dân hiểu rõ. “Hiện nay chúng tôi khẳng định chủ trương là vẫn sẽ tiếp tục tháo dỡ cầu chứ không dừng lại”, ông Hùng nói.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay hai bên đầu cầu đã bị phong tỏa, 1/3 hệ thống lan can cầu đã bị đập bỏ. Dự kiến trong vòng một tháng sẽ hoàn tất công việc tháo dỡ để xây cầu mới.

Cầu mới dự kiến rộng khoảng 10 m, kinh phí trên 50 tỉ đồng và dáng dấp sẽ…trông giống như cầu cũ.

Còn ông Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy Tân An, cũng thông tin thêm, trước năm 2000, phía đơn vị xây cầu là Pháp cũng đã gửi nhiều công văn thông báo cầu đã hết niên hạng nên không thể chờ thêm được nữa.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, cầu Đúc Tân An là một trong những công trình cổ cuối cùng của TP Tân An, được xây từ thời Pháp đến nay đã trên trăm tuổi. Mới đây, cho rằng cầu đã xuống cấp, thiếu kinh phí để gia cố nên tỉnh Long An chủ trương đập bỏ để xây lại cầu mới… mô phỏng theo dáng dấp cầu cũ. Việc đập bỏ cầu Đúc cổ là “nhân chứng lịch sử” của thành phố đã gây nhiều ý kiến bức xúc của người dân.

Cùng nhìn những hình ảnh cầu Đúc trăm tuổi trước khi bị đập bỏ: