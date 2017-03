Người đàn ông bị đánh chết vì nghi “ma chài”

Ngày 31/8, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với các bị cáo Đinh Văn Tranh (32 tuổi), Đinh Văn Trĩu (32 tuổi), Đinh Văn Hiền (18 tuổi) và Đinh Văn Tiên (18 tuổi) và Đinh Hà Ngoan (58 tuổi) đều ngụ thôn Tà Cơm, xã Sơn Thủy, huyện Sơn Hà về tội “giết người”.



Theo cáo trạng của VKSND, Đinh Hà Nên (57 tuổi) và Đinh Hà Ngoan (59 tuổi) là anh em cô cậu ruột. Vào năm 1980, Ngoan có quan hệ bất chính với vợ của ông Nên là bà Đinh Thị Roang bị già làng thôn Tà Cơm bắt lỗi chịu phạt trước dân làng. Ngoan phải chia tài sản cho Nên theo phong tục của địa phương. Những năm gần đây, vợ của ông Nên đi làm ăn xa, vì Nên lại nghĩ vợ mình theo trai.



Đầu tháng 9/2010, sau khi uống rượu, ông Nên đến nhà Ngoan gây sự và la chửi nhắc lại chuyện cũ.



Sáng ngày 24/9, ông Nên cầm trên tay 1 cây sắt dài tiếp tục đến nhà Ngoan gây sự. Ngoan cầm khúc ra đánh nhau. Tiếp đó cả hai xáp vào ôm giằng co. Ngoan đập gạch vào đầu ông Nên.



Thời gian này ông Nên thường hay uống rượu, ăn nói và đi lại khác thường nên nhân dân trong thôn Tà Cơm nghi kỵ cho rằng ông Nên cầm đồ thuốc độc, đem lại điều không tốt cho dân làng. Dân làng đã ném đá vào nhà và đuổi ông Nên ra khỏi làng. Được chính quyền địa phương can thiệp, giải thích, dân làng đã cho ông Nên trở về nhà sinh sống.



Nhưng sau đó, ông Nên lại thường tiếp tục uống rượu say, đi lại trong đêm khuya và có những hành động, lời nói khác thường làm cho dân làng tiếp tục nghi kỵ ông Nên bị “ma chài”.



Vào chiều ngày 24/9/2010, trong lúc ngồi uống rượu tại nhà Đinh Văn Hiền ở thôn Tà Cơm thì Trĩu, Tiên và Hiền rủ nhau đi đánh chết ông Nên nhằm trừ hại cho dân làng và cả bọn đều đồng ý.



Trong lúc này, sau khi bị ông Ngoan dùng cục gạch đánh thương tích phía sau đầu, ông Nên về nhà nằm nghỉ.Khi nhóm người trên kéo đến nhà ông Nên, mỗi tên cầm mỗi khúc cây và xông vào nhà. Lúc này ông Nên đang nằm ngủ trên giường, tên Tranh gọi cả bọn xông vào dùng cây đánh tới tấp vào người ông Nên. Ông Nên rớt xuống nền nhà bất tỉnh. Khi biết nạn nhân chết, cả bọn bỏ ra ngoài vứt cây củi vào đống củi trước sân.



Ngay sau đó cả bọn đi xuống sân kho hợp tác xã của thôn Tà Cơm. Tại đây bọn chúng đã bàn cách tạo hiện trường giả bằng cách ra quán tạp hóa mua 1 chai thuốc diệt cỏ. Bọn chúng kéo lại nhà ông Nên lấy bao gạo trong nhà kê gối đầu và đặt xác nằm ngửa dưới nền nhà tại phòng khách gần sát cửa ra vào. Bọn chúng đổ thuốc lên người ông Nên tạo hiện trường giả là ông này uống thuốc sâu tự tử.



Công an tỉnh Quảng Ngãi vào cuộc xác định cái ông Nên không phải uống thuốc sâu tự tử. Các tên giết người vì nghi “ma chài” đã bị bắt ngay sau đó. Ngoài ra ông Ngoan đã dùng gạch tấn công gây thương tích nặng cho ông Nên cũng đã bị bắt.



HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Đinh Văn Tranh 15 năm tù giam, Đinh Văn Trĩu 11 năm tù giam, Đinh Văn Hiền và Đinh Văn Tiên cùng 7 năm tù giam và Đinh Hà Ngoan mức án 5 năm tù giam về tội “giết người”



Theo T.B (GDVN)