Người dân TP Vinh ký đơn đòi dời trạm BOT Bến Thủy

Trong đơn, người dân căn cứ vào văn bản số 7098 ngày 17-6-2014 của Bộ GTVT và viện dẫn điều 2 Pháp lệnh Phí và lệ phí, khoản 1 điều 3 Luật Phí và Lệ phí, điều 6 Luật Phí và Lệ phí để lập luận rằng: "Việc đặt trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 để thu phí hoàn vốn cho các dự án BOT là không hợp lí vì đây là con đường độc đạo duy nhất mà dân phải đi khi qua sông Lam nối liền hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hơn nữa cầu Bến Thủy I xây dựng và hoàn thành từ năm 1990 và xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ...".



Trạm thu phí Bến Thủy 1 đặt đầu cầu Bến Thủy 1 (thuộc địa phận TP Vinh).

Chị Phan Hải Lý (ở TP Vinh) cho biết: Hiện chúng tôi cùng rất nhiều người dân đã ký vào đơn để ngày mai (11-4), gửi lên chủ đầu tư BOT và UBND tỉnh Nghệ An và cơ quan chức năng.



Trong đơn, người dân đề nghị: Trước mắt, xem xét cụ thể miễn ngay việc mua vé cho chúng tôi. Xây dựng kế hoạch chuyển trạm thu phí BOT tuyến tránh Vinh lên đặt đúng vị trí của đường tránh Vinh và cầu Bến Thủy 2 trong thời gian sớm nhất. Dừng ngay việc thu phí tại điểm thu phí ở cầu Bến Thủy 1 để tạo sự công bằng và đúng với thực tiễn tham gia giao thông của các phương tiện đi từ nội thành TP Vinh (Nghệ An) đến huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và ngược lại...".



Đơn của người dân TP Vinh kiến nghị lên chủ đầu tư BOT và cơ quan chức năng.

Chị Đặng Thị Anh Phương (ở xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) cho biết, thống kê ban đầu đã có hơn 300 người dân ở huyện Nghi Xuân ký đơn kiến nghị lên cơ quan chức năng và chủ đầu tư "bỏ thu phí hoặc di dời trạm thu phí Bến Thủy 1 đến nơi khác".



Bộ GTV đã có văn bản thống nhất chủ trương giảm 50% vé qua trạm Bến Thủy 1 và Bến Thủy 2 cho người dân ở TP Vinh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) từ 15-4-2017, nhưng nhiều người dân vẫn không đồng tình.

Dự kiến ngày mai (11-4), tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Bộ GTVT sẽ trực tiếp làm việc, đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, Tổng Công ty Cienco 4 về vấn đề trạm thu phí BOT Bến Thủy. Cuộc làm việc này do Bộ GTVT chủ trì và sẽ "mổ xẻ" các vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, việc người dân kiến nghị miễn thu phí hoặc di dời trạm thu phí Bến Thủy 1...