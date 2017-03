Người dân tự ý khóa cửa nhà văn hóa cộng đồng làng Rồng

Sau khi hoàn thành, UBND thị trấn Thuận An đã chấp thuận cho Trường Mầm non Thuận An mượn tạm vì trường đang xây dựng. Nhưng khi trẻ mầm non vào học được một buổi thì bị người dân vây quanh, khóa cửa không cho vào với lý do nhà này chỉ dành trú lụt bão cho bà con làng Rồng. Bà Phi Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thuận An, cho biết: “Nếu không được học ở đây, các cháu phải học ghép với lớp mầm non làng Rồng. Chỗ đó phòng học chưa đầy 40 m2 nhưng có tới 80 cháu thì quá chật chội…”.

Ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An, nói: “Việc nhiều người ngăn cản cô giáo và các cháu vào học là sai, bởi công trình trên là quà tặng của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhân chuyến đi thăm làng Rồng vào tháng 4-2012, cùng ngân sách của huyện Phú Vang nhằm mục đích tránh bão lũ và làm nơi học tập. Tuần tới chúng tôi sẽ tổ chức họp dân và phân tích cho bà con hiểu để các cháu có nơi học tập…”.

VIẾT LONG