Người dân vẫn đi trên cầu gỗ “quá đát”

Theo đó, cây cầu này đã quá hạn sử dụng, xuống cấp nặng nề. Trước đó, chiều 10-5, khi một đoàn du khách đi qua cầu gỗ, bất ngờ hai nhịp giữa của cầu bị sập làm 12 người rơi xuống đầm. Rất may không có thiệt hại về người.

Sau khi hai nhịp cầu gỗ bị sập, chủ đầu tư dùng gỗ lắp tạm để tiếp tục thu phí người qua lại. Ảnh: TẤN LỘC

Được biết, cây cầu trên dài 128 m được xây dựng năm 1999, là cây cầu duy nhất bắc qua đầm Ô Loan, do một người dân đầu tư xây dựng và thu phí. Do cầu chỉ lắp ghép tạm bằng gỗ nên chủ đầu tư chỉ cho xe đạp, xe máy, khách bộ hành qua cầu với mức phí 8.000 đồng/lượt người và xe máy, 2.000 đồng/lượt người đi bộ. Ông Huỳnh Ngọc Hân, Chủ tịch UBND xã An Hải, cho biết: “Gần hai năm nay, do thấy Nhà nước xây dựng cầu bê tông An Hải gần đó nên chủ đầu tư không sửa chữa, gia cố cầu. Chúng tôi đang làm việc với những người quản lý, thu phí cầu để có trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với những người bị mất tài sản khi rơi xuống đầm”.

Ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết huyện đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra lại toàn bộ cầu, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư phải sửa chữa, gia cố cầu để đảm bảo an toàn cho người dân.

TẤN LỘC