Người dân vây công ty tái chế nhớt thải

Trước đó từ 17g, nhiều người dân nhà ở dọc đường Hoàng Hữu Nam và đường Cầu Xây thuộc P.Tân Phú đã kéo đến công ty trên để phản ứng vì cho rằng công ty này gây ô nhiễm môi trường.



Theo phản ảnh của người dân, mấy ngày nay con mương chảy từ phía sau công ty này băng qua đường Hoàng Hữu Nam vào khu dân cư phía P.Tân Phú bỗng có mùi hôi nồng nặc.



Đến chiều 6-1, không thể chịu đựng được nữa nên người dân đã gọi điện báo cho cán bộ Phòng tài nguyên - môi trường Q.9, Công an phường và kéo đến công ty để phản đối.Trung tá Lê Hữu Anh Tuấn, phó trưởng Công an P.Long Thạnh Mỹ, cho biết cán bộ quận, UBND phường và công an phường đã đến làm việc với công ty để vãn hồi trật tự.



Sau khi cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu công ty tạm ngưng hoạt động để chờ xử lý, người dân lần lượt ra về.





Theo NGUYỄN TRIỀU (TTO)