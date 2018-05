Người dân vây đôi nam nữ vì nghi đi bắt cóc trẻ em

Chiều 19-5, ông Cao Thanh Thương, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn (Bình Định), cho biết Công an huyện này đang tiếp tục làm việc với hai người bị dân vây bắt vì nghi ngờ đi bắt cóc trẻ em.

Theo ông Thương, bước đầu hai người này khai đi mua lúa nhưng bị người dân cho là đi bắt cóc trẻ em nên bắt giữ. Tuy nhiên, cơ quan công an đang làm rõ có việc bắt cóc trẻ em hay không.



Người dân tập trung tại UBND xã Hoài Thanh Tây chờ cơ quan chức năng xử lý vụ việc. Ảnh trên FB

Theo ông Trần Văn Bàng, Chủ tịch UBND xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, lúc 7g30 cùng ngày, nhiều người dân địa phương nhìn thấy một ô tô du lịch bốn chỗ đậu trước nhà anh N.T.T ở ven quốc lộ 1 thuộc thôn Tài Lương, xã Hoài Thanh Tây.

Sau đó, hai người gồm một nam, một nữ khoảng 35-40 tuổi xuống xe, đi vào sân nhà anh T.. Lúc này, con gái bốn tuổi của anh T. đang chơi nhưng không có người trông giữ. Thấy đôi nam nữ có biểu hiện khả nghi, người thân cháu bé có nhà ở gần đó chạy đến hỏi thì hai người lạ nói là đi hỏi mua lúa.

Nghi ngờ đôi nam nữ trên đi bắt cóc trẻ em, nhiều người dân tập trung vây bắt, báo cho công an xã. Khi nhiều người bức xúc định xông vào đánh đập, đôi nam nữ trên quỳ lạy xin tha.

Sau đó, đôi nam nữ cùng chiếc ô tô được Công an xã Hoài Thanh Tây giải cứu, đưa về trụ sở xã. Công an xã Hoài Thanh Tây đã bàn giao hai người trên cho Công an huyện Hoài Nhơn điều tra, làm rõ.

Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người đã đăng, chia sẻ hình ảnh Facebook cho rằng có cặp vợ chồng đi bắt cóc trẻ em khiến người dân hoang mang.