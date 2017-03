Người đẹp mê hồn phạm tội buôn ma tuý

Thật khó ai có thể tin nổi khi nhìn mặt cô gái trẻ măng, xinh xắn, từng là sinh viên đại học một trường danh tiếng ở Hà Nội là một trong những mắt xích của đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia.



Phiên tòa xét xử vụ buôn bán 98 bánh heroin tại tỉnh TAND tỉnh Hòa Bình sáng 23/8 đã thu hút đông đảo người dân tham gia chứng kiến. Nhiều người không khỏi bàng hoàng khi gương mặt còn quá non trẻ và xinh xắn bị công an dẫn giải ra vành móng ngựa. Chiếc áo hồng thời trang của can phạm có tên Trần Thị Thu Điệp càng làm cho những người chứng kiến phiên tòa hướng ánh mắt về cô ta.





Bị cáo Trần Thị Thu Điệp. Ảnh: An ninh Thủ đô



Theo An ninh thủ đô



Bị cáo Trần Thị Thu Điệp sinh năm 1987, tại Cẩm Phả, Quảng Ninh. Năm 2009, Điệp trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội. Là người con duy nhất trong gia đình, Điệp trở thành “cục cưng” của bố mẹ.Nhưng không vì thế mà cô gái vùng mỏ lại trở nên nhút nhát, mà ngược lại sự cưng chiều của cha mẹ làm cô càng dạn bạo hơn khi phải một mình sống ở nơi phố xá, đô hội.Những ngày xa nhà, cũng là những ngày Điệp có thêm quan hệ, giao lưu mở rộng theo những buổi đi chơi. Chính những buổi chơi xa hoa theo ngày tháng ấy lại là lối dẫn cho Điệp trở thành kẻ phạm tội như hôm nay.Thích ăn chơi, và chơi sang thường đồng nghĩa với phạm tội. Điệp cũng không nằm ngoại lệ này, từ chỗ thích chơi và biết chơi đã dẫn Điệp đến những mối quan hệ mà người thân, bạn bè nhìn vào cũng thấy khó hiểu.Một cô gái đang còn là sinh viên, lại có tiền nhiều, xe ô tô bạc tỷ đi thì việc đặt dấu hỏi là lẽ đương nhiên. Và ngày ra vành móng ngựa của Điệp cũng không có gì trái quy luật của con người gieo cái chết trắng.Bởi trước đó, chính chiếc ô tô bạc tỷ mà cô dùng làm phương tiện hàng ngày là món quà của trùm ma túy Hà Ngọc Lương trao tặng khi Điệp trở thành bồ của anh ta.Và cũng chính từ đây, Điệp đã trở thành một trong những mắt xích quan trọng của đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy xuyên lục địa lên đến hàng chục bánh heroin trong lần bị lực lượng công an vây bắt.Phiên tòa ngày 23/8, mà TAND tỉnh Hòa Bình xét xử sơ thẩm 21 đối tượng tàng trữ, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tại km 109 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Phong Phú (Tân Lạc) tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình kiểm tra xe ôtô BKS 30T - 2233 do Hà Ngọc Lương điều khiển đi từ Mộc Châu (Sơn La) về Hà Nội.Qua kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang Hà Ngọc Lương và Trần Lê Quang đang vận chuyển 5 bánh heroin. Quá trình điều tra đấu tranh, mở rộng, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt và khởi tố 27 bị can (hiện 6 bị can vẫn đang bỏ trốn) về các tội mua bán trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm.Vụ án Hà Ngọc Lương, Trần Lê Quang cùng đồng bọn tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm xảy ra tại các địa bàn Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Lạng Sơn, Quảng Ninh là vụ án lớn; tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và rất phức tạp, có nhiều bị can tham gia được tổ chức chặt chẽ, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.Kết quả điều tra của lực lượng chức năng đã chứng minh được trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến tháng 9/2009 Hà Ngọc Lương, Trần Lê Quang cùng đồng bọn đã mua bán trái phép 98 bánh, 01 cây 0,575gram heroin; 3,5 gram Methamphetamine và tàng trữ trái phép 1,401gram Methamphetamine.Với tính chất đó, vụ án được đưa ra xét xử là vụ án có tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng và số bị cáo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Dự kiến phiên toàn xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ án Hà Ngọc Lương, Trần Lê Quang cùng đồng bọn tàng trữ, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm diễn ra trong 5 ngày (từ ngày 23 – 27/8/2011).