Người đoạt mạng nghịch tử bị phạt một năm tù

Tức đứa con bất hiếu cả gan cầm dao truy sát cả gia đình, ông Phương chém vào gáy nghịch tử, trói chặt để dạy dỗ. Khi công an tới can thiệp, người con đã tử vong do ngạt thở.

Ngày 27/11, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Điểu Phương (48 tuổi) một năm tù về tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động. Theo cáo trạng, trưa 28/6, khi bị cáo đang xây nhà thắm, Điểu Mỹ (20 tuổi, con trai) đến xin tiền để đi nhậu. Ông Phương rầy con: “Tao chỉ còn 3.000 đồng để mua nước đá uống thôi. Mày không lo đi làm mà chỉ đi nhậu suốt ngày”. Mỹ đòi cha "đưa giấy tờ xe đem bán" và dọa không làm theo sẽ bị chém chết. Yêu cầu không được đáp ứng, anh ta lao vào tấn công cha, song ông Phương né được. Mỹ tiếp tục đuổi chém cả mẹ và em trai. Giận dữ, ông Phương dùng dao chém vào gáy nghịch tử rồi trói lại. Nhận tin báo, công an đến nơi thì Mỹ đã tử vong do bị dây dù siết ngạt thở. Theo Chế Bắc (VNE)