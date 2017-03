Người góp vốn vào An Khang lo lắng

Sau khi thông tin bà Ngô Thị Minh Phượng (chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc An Khang) và con gái Đỗ Thùy Linh - tổng giám đốc Công ty An Khang bị Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C48) bắt giam về tội lừa đảo, những người góp vốn trong dự án Metropolitan lo sợ về số tiền họ đã góp. Ngay trong ngày thứ Bảy (22-2) nhiều người đã tới văn phòng giao dịch của Công ty An Khang tại đường 51B, phường 11, TP Vũng Tàu yêu cầu công ty trả lời các câu hỏi: Dự án có tiếp tục; quyền lợi của họ thế nào khi lãnh đạo An Khang bị bắt… Tuy nhiên, bảo vệ công ty cho biết không có ai ở văn phòng.

Ông M.B.Th. (phường 11, TP Vũng Tàu) cho hay ông dành dụm và quyết định mua nhà cho con trai trong dự án Metropolitan. Ông đã góp tiền nhiều đợt để mua lô đất nằm ở vị trí cuối và đường nhỏ nên giá hơn 1,3 tỉ đồng. “Đến giờ chúng tôi chỉ biết thông tin qua báo chí, chưa hiểu rõ về hành vi lừa đảo của bà Phượng. Hiện trong tay tôi chỉ có tờ hợp đồng góp vốn. Nếu công ty chỉ có 1,5 ha đất thuộc sở hữu, chẳng lẽ chúng tôi ăn “bánh vẽ”. Dự án chưa thi công nhiều, đường sá chưa rõ nên tôi cũng không biết đất của mình cụ thể nằm ở vị trí nào… Khi làm lễ khởi công, công ty tổ chức rầm rộ và công ty công bố dự án đã được các cơ quan chức năng thẩm định, quản lý chặt chẽ, giờ sao xảy ra cớ sự” - ông Th. lo lắng nói.



Dự án Metropolitan còn ngổn ngang nhưng lãnh đạo công ty bị bắt làm người dân góp vốn hoang mang. Ảnh: TK

Còn gia đình bà N.Th.N. (ngụ phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) cũng đã đóng gần hết số tiền gần 1,3 tỉ đồng cho giai đoạn 1 của hợp đồng góp vốn vào dự án Metropolitan. “Theo tiến độ, đến cuối tháng 12-2013, gia đình sẽ nhận được nền đất xong hạ tầng kỹ thuật nhưng ngày 14-1 vừa qua, công ty có thư thông báo gia hạn thời gian giao nền đến tháng 6-2014 vì C48 vào làm việc, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã yêu cầu tạm ngưng thi công dự án. Hiện chúng tôi rất lo lắng. Bạn bè tôi ở nhiều nơi cũng góp vốn lấy nhà ở dự án này cũng như đang ngồi trên đống lửa. Chúng tôi đều tin tưởng vào cơ sở pháp lý của dự án đã được cơ quan chức năng tại tỉnh phê duyệt. Nay chúng tôi không biết sẽ phải kêu tới đâu” - chồng bà N. nói.

Theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, rất nhiều người dân tham gia góp vốn nhận nhà vào dự án Metropolitan đều có tâm trạng chung như các hộ trên. Có một số đã tìm cách liên hệ hỏi địa chỉ để có thể gửi đơn tới Cục C48. Ngoài ra, người dân tham gia góp vốn mua nền đất của các dự án khác như dự án khu nhà ở phức hợp Khang Linh, dự án Khang Gia Hân nằm trên đường 51B, TP Vũng Tàu (do các công ty của gia đình bà Phượng đứng chủ đầu tư) đều có tâm trạng lo lắng.

Chúng tôi liên lạc, đặt câu hỏi của người dân: Liệu dự án Metropolitan và các dự án khác liên quan đến gia đình bà Phượng có được tiếp tục thực hiện; quyền lợi của người góp vốn trong các dự án sẽ được giải quyết thế nào… đến các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và TP Vũng Tàu. Tuy nhiên, những người có trách nhiệm từ chối trả lời vì cho rằng “C48 chưa có thông báo chính thức nào về việc này”.

Theo một nguồn tin, số tiền mà An Khang đã huy động của người mua nền, nhà vào dự án Metropolitan là hơn 350 tỉ đồng, đồng nghĩa với hàng trăm người dân ở Bà Rịa-Vũng Tàu và nơi khác đang hoang mang, lo sợ.

