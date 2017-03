Người hai lần được tuyên vô tội

Ròng rã kêu oan

Ngay từ đầu Kiên đã luôn kêu oan rằng mình có nhặt một khúc cây nhưng chưa kịp đánh ai thì đã được mọi người can ngăn. Hai lần xử sơ thẩm, TAND huyện Chơn Thành đều tuyên anh vô tội vì nhân chứng khai mỗi người một kiểu, công an thu giữ vật chứng sai quy định tố tụng, trong lúc đánh nhau loạn xạ có rất nhiều người cầm cây, gậy nhưng họ sử dụng thế nào không được làm rõ. Mặt khác, thương tật của nạn nhân cũng không được giám định làm rõ do hung khí nào gây ra...