Người làm công gây tai nạn chết người, chủ có vô can?

Theo hồ sơ vụ án, chiều 2/3/2012, Lý Huỳnh (làm công cho ông Nguyễn Hòa Bình) điều khiển xe gắn máy chở một bao hàng lưu thông trên đường Nguyễn Văn Luông hướng từ đường Hậu Giang về Chợ Lớn. Khi ngang hông nhà 557 Hậu Giang, phường 11, quận 6, Huỳnh cho xe vượt trái xe đạp do bà P.T.Đ., 55 tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước làm bao hàng va vào tay lái xe đạp của bà Đ. Cú va chạm khiến bà Đ. đảo tay lái sang trái và bị xe gắn máy Lâm Trọng Nghĩa điều khiển từ phía sau vượt lên đâm vào làm hai xe té ngã xuống đường. Tai nạn xảy ra làm bà Đ. tử vong do chấn thương sọ não.

TAND quận 6, TP HCM vừa ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ TNGT làm một người chết. Trong vụ án này có hai bị can Lý Huỳnh (17 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Lâm Trọng Nghĩa (44 tuổi ngụ quận 8, TP HCM) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do bị can Lý Huỳnh điều khiển xe không có giấy phép lái xe, khi cho xe vượt không đảm bảo khoảng cách an toàn nên là người có lỗi chính. Đối với bị can Lâm Trọng Nghĩa, khi điều khiển xe môtô trên đường đi không đúng phần đường và là người trực tiếp gây ra hậu quả làm chết bà Đ., là người có lỗi đáng kể. Với kết quả điều tra như trên, Viện KSND quận 6 đã ra cáo trạng truy tố Lý Huỳnh về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a (không có giấy phép hoặc bằng lái theo quy định) khoản 2 Điều 202 BLHS. Cùng tội danh, bị can Lâm Trọng Nghĩa bị truy tố ở khoản 1 Điều 202 BLHS.

Đối với ông Nguyễn Hòa Bình (là người thuê Lý Huỳnh làm công), sau khi tai nạn đã tự ý đến hiện trường lấy bao hàng đi giao cho khách gây trở ngại cho cơ quan điều tra trong việc điều tra vụ án. Cụ thể, do bao hàng không còn nên ông Bình và bị can Huỳnh phải đưa bao hàng khác đến thay thế nên kích thước bao hàng qua hai lần thực nghiệm không giống nhau. Quá trình điều tra, ông Bình khai không giao xe cho Lý Huỳnh đi chở hàng nên người này không bị xử lý về hành vi “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử mới mở gần đây, Lý Huỳnh khai trước khi vụ án xảy ra, được ông Bình thuê đi giao hàng khoảng 10 ngày và hôm xảy ra tai nạn là do ông Bình kêu qua nhà chị ông Bình lấy hàng đi giao.

Nhận thấy hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các bên có mâu thuẫn, nhiều vấn đề chưa được làm rõ nên TAND quận 6 đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra lại.



Theo H.Anh (CAND)