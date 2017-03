Người làm sách đầu tiên thắng kiện bản quyền

Giám đốc trường Ngoại ngữ đào tạo Quốc tế Mỹ tại Hà Nội là ông Đoàn Minh Trung đã bay từ thủ đô vào TP HCM gặp gỡ First News nhằm dàn xếp vụ công ty sách này nộp đơn kiện trường sử dụng trái phép sách có bản quyền của công ty.

Ông Nguyễn Văn Phước, giám đốc công ty sách First News. Ảnh: Thất Sơn

Sau quá trình làm việc, trường ngoại ngữ này cam kết chấp nhận đền bù đầy đủ yêu cầu bồi thường thiệt hại của First News với số tiền 729.368.500 đồng với điều kiện công ty sách rút đơn kiện ở Tòa án Nhân dân Hà Nội. Theo thỏa thuận, số tiền bồi thường cho First News là 220 triệu đồng, 500 triệu đồng còn lại được quy ra thành 254 suất học bổng, mỗi suất gần 2 triệu đồng. Toàn bộ số học bổng được trao tặng cho các học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở thủ đô.

Ngày 20/9/2012, công ty sách Trí Việt - First News do ông Nguyễn Văn Phước làm tổng giám đốc nộp hồ sơ khởi kiện trường ngoại ngữ Đào tạo Quốc tế Mỹ lên Tòa án Nhân dân Hà Nội. Mức yêu cầu bồi thường thiệt hại cao nhất là 729.368.500 đồng do First News thu thập đầy đủ chứng cứ gồm: biên lai hóa đơn bán sách photo có đóng dấu của trường, hình chụp và các băng video các hành vi kinh doanh và tiêu thụ sách photo và CD in lậu các tựa sách Luyện thi TOEIC và TOEFL iBT. Các đầu sách này đều được First News mua bản quyền từ tập đoàn Compass Media (Mỹ) để được độc quyền xuất bản ở Việt Nam.

Ngay sau khi thắng vụ kiện này tại Hà Nội, First News tiếp tục cùng văn phòng luật sư của mình hoàn tất hồ sơ để khởi kiện cơ sở in Huy Thi thuộc khu tập thể Nhà máy In Bộ tổng tham mưu tại Ngọc Hồi, Hà Nội. Cơ sở này bị công an Hà Nội phát hiện khi đang gia công đóng xén 10.000 cuốn sách Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, Bảy thói quen cho bạn trẻ thành đạt của First News - Trí Việt.

Đây là lần thắng kiện thứ ba liên tiếp của First News - Trí Việt về bản quyền ở Việt Nam. Trước đó, đơn vị này từng thắng kiện về bản quyền sách với hai trường ngoại ngữ lớn ở TP HCM là trường Anh Ngữ Úc Châu với số tiền đền bù 380 triệu đồng và Trung tâm Anh Ngữ Hội Việt Úc với số tiền đền bù là 390 triệu đồng.

“Mức đền bù của ba vụ thắng kiện tại TP HCM và Hà Nội chỉ là một phần rất nhỏ so với thiệt hại rất lớn khi hàng trăm tác phẩm của chúng tôi bị in lậu và vi phạm bản quyền dưới nhiều hình thức khác nhau. Và sách in lậu còn được bán với giá cao hơn cả sách thật", ông Phước nói.

Theo Thất Sơn (VNE)