Người mặc cảnh phục công an tử vong không phải công an

(PLO)- Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) xác định, nạn nhân mắc cảnh phục công an tử vong là anh Nguyễn Văn Minh (44 tuổi trú xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn). Anh Minh không phải là công an, mà làm lao động tự do.