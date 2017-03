Người mẫu ảnh kiện nhiếp ảnh gia: hòa giải bất thành

Tuy nhiên cuộc hòa giải bất thành do bà Trang vẫn giữ yêu cầu ông Vinh Hiển và 13 cơ quan báo chí phải liên đới bồi thường 200 triệu đồng vì đã sử dụng hình ảnh của bà mà không được sự đồng ý của bà.



Cá nhân ông Vinh Hiển và các báo Công An TP.HCM, Thanh Tra, Tuổi Trẻ, Thông tấn xã VN… đều bác yêu cầu đòi bồi thường của bà Trang. Lý do: người có quyền kiện bản quyền là ông Vinh Hiển chứ bà Thu Trang không có quyền.



Mặt khác, hình ảnh của bà Thu Trang được sử dụng trên báo không có dấu hiệu nào cho thấy đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bà. Cũng có cơ quan báo chí viện dẫn điều 607 Bộ luật dân sự năm 2005 để khẳng định yêu cầu bồi thường của bà Thu Trang là không có cơ sở giải quyết vì đã quá thời hiệu.



Hầu hết các cơ quan báo chí này sử dụng hình ảnh bà Thu Trang từ năm 2004-2007.



