Người may mắn sống sót kể về vụ tai nạn làm 12 người Việt chết ở Thái Lan

(PLO)- Ngày 9-6, anh Nguyễn Hữu Minh (27 tuổi, trú xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) - nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Đông Bắc Thái Lan, làm 12 người chết, đang được cấp cứu tại BV 115 Nghệ An (TP Vinh).