Người mẹ Việt "mất tích" với 2 con lai trình diện công an

Trước đó, vào ngày 23/11/2013, ông Kenn Smith đã đăng tải trên Facebook cá nhân thông tin việc hai con nhỏ là D.L (sáu tuổi) và D.T (bảy tuổi) - con chung của ông với vợ cũ là bà D.T.K.P - đã bị mẹ đưa đi mà chưa có sự đồng ý của ông.





Bé D.T (bìa phải) và bé D.L (thứ 2 từ phải sang) được cho là đã mất tích cùng bà D.T.K.P từ tháng 11/2013. (Ảnh do gia đình cung cấp)

Ông Kenn Smith cũng đã thông báo về vụ mất tích cho Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Theo những thông tin do ông Kenn Smith cung cấp, bà D.T.K.P còn mang theo một cậu con trai hơn một tuổi có với người chồng hiện tại là P.H.L cùng với hai bé con của ông.



Ông Kenn Smith còn cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, bà D.T.K.P đã có rắc rối lớn về tài chính và có những dấu hiệu hoảng loạn.



Người cha quốc tịch Mỹ này cho biết bà D.T.K.P đã từng dọa ông sẽ đầu độc hai đứa con chung của hai người nếu ông Kenn Smith không đáp ứng những yêu cầu về tài chính của bà.



Theo nguồn tin riêng của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, chiều 31/3, bà D.T.K.P đã xuất hiện tại nhà 808, lô B, chung cư Gia Phú, đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.



Sau đó, ông Kenn Smith đã đến chung cư Gia Phú nhưng được bảo vệ cho biết bà D.T.K.P đã rời khỏi trước đó 30 phút và đi về nhà người quen ở quận 7.



Ngay lập tức, ông Kenn Smith quyết định trình báo với công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để phối hợp tìm kiếm.



Đến 21 giờ 12 phút ngày 31/3, có thông tin bà D.T.K.P xuất hiện tại địa chỉ 300/34/47 khu phố 4, phường Bình Thuận, quận 7 - là trụ sở của một công ty cổ phần về năng lượng.



Công an phường Bình Thuận đã đến ngay nơi này, song bà D.T.K.P đã rời khỏi trước đó ít phút và đi về hướng Nhà Bè cùng con trai D.T.



Lúc này lực lượng công an tuầu tra đã tăng cường tuần tra, kiểm tra về thông tin "một người đàn bà dẫn theo một cậu bé lai Tây."



Vào khoảng 22 giờ 30, có thông tin từ người dân cho hay bà D.T.K.P đã liên lạc với một người đàn ông tên T (người mà bà đã gửi con gái D.L) và nói ông T chở D.L sang chỗ của bà này.



Bằng nhiều phương án tác động qua điện thoại, tin nhắn với các đối tượng có liên quan đến vụ việc, đến khoảng 0 giờ ngày 1/4, bà D.T.K.P đã đến công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh để trình diện. Tuy nhiên, đến 7 giờ 20 ngày 1/4, vẫn chưa có tin tức gì của hai bé D.T và D.L.



Cơ quan điều tra hiện đang tiếp tục xử lý thông tin để làm rõ vụ việc./.

Theo Vietnam+