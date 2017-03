Người nhà không biết ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu

Trưa 10-9, sau nhiều lần cố gắng liên lạc, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ được với người nhà của ông Trịnh Xuân Thanh (Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang).

Trao đổi trực tiếp tại căn biệt thự ở khu đô thị Ciputra (Hà Nội), nơi gia đình ông Thanh đang sinh sống, một người thân của ông Thanh cho biết ông Thanh đã vắng nhà nhiều ngày nay, hiện gia đình cũng không rõ ông đang ở đâu.

“Cách đây mấy ngày, anh ấy nói vào Hậu Giang công tác nhưng từ đó đến nay chưa thấy về. Hiện tại gia đình cũng không biết anh ấy đang ở đâu” -người này thông tin.

Tương tự, một số bảo vệ tại khu đô thị này khi được hỏi cũng đều cho biết đã lâu không thấy ông Thanh về nhà.

Cũng trong ngày hôm nay (10-9), một số thông tin cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh hiện đã xuất cảnh ra nước ngoài. Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tướng Lê Xuân Viên, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Tổng cục An ninh, Bộ Công an) cho hay chưa nắm được thông tin này. Hơn thế, việc ông Thanh có xuất cảnh hay không là thuộc thẩm quyền của Cục An ninh cửa khẩu.

PV tiếp tục liên hệ với Thiếu tướng Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục An ninh cửa khẩu (Tổng cục An ninh, Bộ Công an) để tìm hiểu thông tin trên. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ qua điện thoại, Thiếu tướng Dũng vẫn chưa bắt máy.



Ông Trịnh Xuân Thanh đã vắng nhà (màu vàng) nhiều ngày nay sau khi nói với gia đình vào Hậu Giang công tác. Ảnh: TUYẾN PHAN

Trước đó, ngày 8-9, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh. Ban Bí thư biểu quyết bằng phiếu kín, với 100% phiếu đồng ý kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với ông Trịnh Xuân Thanh.

Trong một diễn biến khác, sáng 10-9, trao đổi với báo chí, Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đã cử cán bộ ra nhà riêng của ông Thanh tại Hà Nội để tìm nhưng vẫn không gặp được. Trước đó, ngày 9-9, Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết đã có công văn triệu tập gửi đến nhà riêng của ông Trịnh Xuân Thanh để giải trình các vấn đề liên quan đến bản thân ông Thanh do đoàn kiểm tra của Ủy ban Trung ương đặt ra, đồng thời có nguyện vọng xin ra khỏi Đảng. Thời hạn mà Tỉnh ủy yêu cầu ông Thanh phải có mặt tại Hậu Giang là 13-9-2016.