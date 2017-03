Người nhà nạn nhân phản đối Dìn Ký mở cửa trở lại

Gia đình các nạn nhân yêu cầu chủ nhà hàng đóng cửa và thực hiện các thỏa thuận bồi thường cho các nạn nhân.

Ông Trần Đình Sơn (có chín người thân bị nạn trong vụ chìm tàu đêm 20-5) bức xúc: “Người thân của chúng tôi vừa nằm xuống, nỗi đau mất mẹ, em gái vẫn chưa nguôi ngoai mà họ đã mở cửa nhà hàng trở lại. Tôi hy vọng cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để người thân chúng tôi được an nghỉ”. Còn anh Phạm Xuân Long, cha cháu Khánh (9 tuổi), nghẹn ngào: “Đến giờ tôi vẫn không tin con trai tôi đã ra đi. Nhà hàng Dìn Ký đã nhiều lần hứa hẹn làm việc để thỏa thuận mức bồi thường nhưng đến giờ họ vẫn chưa thực hiện”. Đến 17 giờ, do người nhà nạn nhân đến khá đông, bảo vệ nhà hàng phải dựng hàng rào sắt chắn cổng chính do sợ xảy ra tình huống xấu. Chính quyền địa phương cũng cử lực lượng đến giữ trật tự.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tuấn Kiệt (Quyền Tổng quản lý nhà hàng nổi Dìn Ký Cầu Ngang) cho biết: Đến nay nhà hàng chỉ mới thỏa thuận được mức bồi thường với gia đình bốn nạn nhân người nước ngoài (mức bồi thường 30.000 USD/người). Nhà hàng đã ba lần gặp trực tiếp đại diện thân nhân những người bị nạn người Việt Nam để thỏa thuận mức bồi thường nhưng chưa có kết quả. Theo ông Kiệt, nhà hàng không thể đáp ứng mức bồi thường mà phía người bị nạn đưa ra, do đó sẽ chờ phán quyết của tòa án.

Theo quan sát, hiện nhà hàng Dìn Ký vừa làm mới dãy nhà hàng sát bờ sông để tạm thay thế cho nhà hàng nổi trên sông. Các nhân viên cũng đang tu sửa, gia cố lại các bộ phận nhà hàng sát bờ sông để đảm bảo an toàn. Đến 19 giờ, nhiều thân nhân của người bị nạn vẫn tiếp tục kéo đến yêu cầu nhà hàng đóng cửa.

