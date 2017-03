Người ở trọ khó xin định mức nước

Chị Đinh Thị Liễu, nhân viên Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam, cho biết chị đang ở trọ tại 116/1 Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Mỗi tháng chị phải trả 60.000-75.000 đồng để mua 4-5m3 nước.

Mâu thuẫn trong hướng dẫn

Anh Nguyễn Tấn Khoa, chủ phòng trọ nơi chị Liễu đang thuê, cho biết giá nước anh tính cho chị Liễu còn thấp hơn giá mà Công ty Cấp nước Chợ Lớn tính với anh. Theo anh Khoa, từ tháng 3-2011 công ty tính giá nước kinh doanh là 15.525 đồng/m3 (từ mét khối thứ 13 trở đi, 12m3 đầu tiên là trong định mức).

Anh Khoa kể hơn 30 người ở trọ tại nhà anh đều là công nhân, lương thấp nên khi biết họ có thể xin cấp định mức để được hưởng giá nước rẻ hơn, anh đã dành thời gian đi xác nhận rất nhiều giấy tờ để làm hồ sơ xin định mức nước cho họ. Đưa chúng tôi xem hàng loạt giấy tờ (đơn xin xác nhận số lượng người đang thuê trọ trên 12 tháng do lãnh đạo UBND P.Tân Tạo ký, giấy xác nhận của Công an P.Tân Tạo về số người tạm trú, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể do UBND Q.Bình Tân cấp, các bản hợp đồng thuê nhà...), anh Khoa lắc đầu nói như vậy vẫn chưa đủ để những người ở trọ được cấp định mức nước.

Công ty Cấp nước Chợ Lớn yêu cầu từng người ở trọ phải đem bản hợp đồng thuê nhà đi công chứng, trong khi các công nhân này phải đi làm ca suốt ngày đêm và họ cũng không thể biết tốn tiền công chứng hợp đồng thuê nhà rồi có được cấp định mức nước không nên còn cân nhắc.

Ông Trần Văn Thạnh - chủ phòng trọ số 208/8/14 đường 138, P.Tân Phú, Q.9 - kể ông đang xin cấp định mức cho gần 20 công nhân đang thuê trọ. Theo yêu cầu của Công ty cổ phần Cấp nước Thủ Đức, nhiều lần ông lên UBND P.Tân Phú xin xác nhận hợp đồng thuê nhà để hoàn tất hồ sơ nhưng không được phường xác nhận.

Theo đại diện UBND P.Tân Phú, việc chứng thực trên các hợp đồng thuê nhà ở, phòng trọ không thuộc thẩm quyền của phường. Để người ở trọ được thuận lợi khi xin định mức nước, đầu tháng 6 phường sẽ soạn và xác nhận trên một mẫu cam kết với nội dung tương tự hợp đồng thuê nhà. Như vậy ông Thạnh vẫn phải tiếp tục chờ...

Nhiều sinh viên đang ở trọ tại TP cũng phản ảnh họ phải trả tiền nước với giá khá cao, có trường hợp chủ phòng trọ thu đến 19.000 đồng/m3 nước.

Khó vì quy định chồng chéo

Bà Lê Thị Thanh Tâm, phó giám đốc kinh doanh Công ty Cấp nước Chợ Lớn, cho biết theo quyết định 103/2009 của UBND TP, người thuê trọ muốn được cấp định mức nước phải nộp sổ đăng ký tạm trú và hợp đồng thuê nhà trên 12 tháng có xác nhận của địa phương. Trong khi đó theo Luật nhà ở, UBND cấp huyện hoặc phòng công chứng mới được chứng thực các hợp đồng thuê nhà.

Ông Lê Hữu Quang, trưởng phòng kinh doanh - dịch vụ khách hàng Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), cho biết Sawaco cũng nhận được nhiều ý kiến phản ảnh việc đi xác nhận giấy tờ xin định mức nước cho người ở trọ gặp khó khăn. Từ thực tế này, Sawaco đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị cấp nước trực thuộc và thông báo đến các đơn vị cấp nước thành viên để thống nhất việc cấp định mức sẽ dựa trên hợp đồng thuê nhà thời hạn 12 tháng trở lên và bản sao sổ khai báo lưu trú hoặc giấy xác nhận lưu trú của công an phường xã.

Từ đó, các đơn vị cấp nước căn cứ thời gian lưu trú trên sổ khai báo lưu trú hoặc giấy xác nhận lưu trú của công an phường xã để cấp định mức nước sinh hoạt và tiến hành kiểm tra, điều chỉnh khi hết hạn lưu trú. Ông Quang hứa sẽ trao đổi với các đơn vị cấp nước thành viên về những vướng mắc xung quanh việc cấp định mức nước để tích cực giải quyết việc xin định mức của người ở trọ.

Theo BÍCH TRÂN (Theo TTO)