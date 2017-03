Người ở trọ sẽ được trả tiền điện đúng giá

Theo quy định, những người thuê nhà dài hạn (thời hạn thuê từ 12 tháng trở lên, được chủ nhà bảo lãnh thanh toán tiền điện) được làm thủ tục đăng ký để cấp định mức điện. Trong trường hợp này, cứ bốn người được tính một định mức và họ được trả tiền điện theo mức bậc thang như quy định. Nhưng thực tế nhiều người ở trọ vẫn phải trả tiền điện với giá cao.

Mỗi nơi thu một giá

Nhiều đơn vị điện lực cho biết: Từ trước ngày áp dụng giá điện mới (1-3), họ đã phối hợp cùng các ban, ngành và chính quyền địa phương thông báo những thông tin liên quan đến giá điện mới để chủ nhà và người ở trọ biết. Tuy nhiên, đến nay điều này dường như chưa giúp ích được nhiều cho những người ở trọ.

Anh Long, người thuê nhà trọ ở đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, cho biết hiện đang phải trả 3.000 đồng/kWh và mức thu này được chủ nhà áp dụng từ trước đến nay. Cả ngày đi làm, tối về chỉ sử dụng quạt máy, tivi và một bóng đèn nhưng hằng tháng anh cũng phải trả trên 100.000 đồng tiền điện. Theo anh Long, vợ chồng người bạn của anh thuê nhà ở hẻm 69/55 đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì còn phải trả đến 3.500 đồng/kWh. Do có con nhỏ, phải sử dụng nhiều điện nên có tháng họ trả tiền điện đến 400.000 đồng. Tuy nhiên, không ai nghĩ đến việc đi đăng ký để được hưởng định mức điện, bởi biết chắc chắn khi đó chủ nhà sẽ tăng giá thuê phòng và như thế còn khổ hơn.

May mắn hơn anh Long, chị Trần Thị Thanh Tâm, công nhân Công ty Cổ phần May An Phước (quận Tân Bình), lâu nay chỉ phải trả 2.000 đồng/kWh, xài bao nhiêu trả bấy nhiêu chứ không hề có định mức. Tương tự, anh Nguyễn Mạnh Hiếu, công nhân Công ty Cổ phần May quốc tế Thắng Lợi, cũng trả 2.000 đồng/kWh. “Tôi có biết thông tin về định mức điện nhưng giá điện của chủ nhà lâu nay thấp hơn nhiều khu nhà trọ khác nên cũng chấp nhận được. Còn việc đi đăng ký định mức thì tùy thuộc vào lòng tốt của chủ nhà thôi chứ ai dám có ý kiến” - anh Hiếu cho hay.

Hiện nhiều người ở trọ vẫn bị thu tiền điện giá cao. Ảnh: V.THUẬT

Thu giá cao: Phạt tới 5 triệu đồng

Về việc nhiều chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định, Phòng Quản lý điện năng (Sở Công thương) và Công ty Điện lực TP đều có chung lời khuyên: Người ở trọ hãy báo ngay cho Sở Công thương hoặc các đơn vị điện lực.

Ông Huỳnh Trí Dũng, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực TP, cho biết: Tất cả đơn vị điện lực đều có bộ phận tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến việc chủ nhà trọ thu tiền điện giá cao. Sau khi nhận tin báo, ngành điện sẽ cùng các ban, ngành và chính quyền địa phương kiểm tra khu nhà trọ đó. Nếu đúng thực tế, ngành điện sẽ lập biên bản vụ việc rồi chuyển cho Sở Công thương để nơi này xử phạt hành chính chủ nhà trọ.

Trong khi đó, một cán bộ phòng Quản lý điện năng - Sở Công thương TP thông tin: Theo văn bản trả lời của Cục Điều tiết điện năng - Bộ Công thương, các chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định bị phạt hành chính 3-5 triệu đồng. Khi phát hiện chủ nhà trọ thu giá điện cao, người ở trọ có thể gửi đơn hoặc gọi điện thoại báo về Sở Công thương. Cơ quan chức năng sẽ giữ bí mật cho người báo tin để tránh xảy ra xung đột về sau.

Trên thực tế, vừa qua ngành điện đã lập biên bản một chủ nhà trọ ở phường Tân Tạo A (quận Bình Tân) thu giá 2.000 đồng/kWh dù nơi đây đã được Điện lực Bình Phú cấp định mức vào tháng 8-2009. Theo ông Nguyễn Phú Vĩnh, Phó Giám đốc Điện lực Bình Phú, biên bản vụ việc đã được gửi lên Sở Công thương để chờ hướng dẫn các bước xử phạt nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

VĂN THUẬT