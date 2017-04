Người phụ nữ mất tích sau khi sang Trung Quốc

Sáng 20-4, gia đình chị Nguyễn Thị Hà (xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết đã trình báo lên công an xã Nghĩa Thái và Công an TP Bắc Ninh về việc em gái của mình là Nguyễn Thị Hiền bị lừa sang Trung Quốc làm thuê, rồi mất tích.



Chị Nguyễn Thị Hiền. Ảnh gia đình cung cấp.

Theo chị Hà, hoàn cảnh gia đình chị Hiền khó khăn, chồng mất sớm do bị tai nạn. Thời gian qua, chị Hiền gửi hai con nhỏ nhờ ông bà ngoại chăm nuôi để chị ra Khu công nghiệp Bắc Ninh, để làm việc.



Vừa qua, Hiền gặp một người đàn ông quê Bắc Ninh ở gần phòng trọ. Người đàn ông này mới rủ Hiền đi làm việc bỏ mối dây điện và sẽ trả lương một tháng 10 triệu đồng. Đến ngày 21-4, người đàn ông này nói Hiền cùng đi sang Trung Quốc để lấy hàng dây điện.

Tới 28-3, Hiền có liên lạc về nhà qua zalo và cho biết vẫn đang ở bên Trung Quốc. "Tuy nhiên, cũng từ đó đến nay thì Hiền mất tích, chúng tôi cũng không biết người đàn ông ấy bây giờ ở đâu. Sau khi chúng tôi trình báo với công an và đưa giấy chứng minh nhân dân người đàn ông đó thì công an cho biết người đàn ông này có tiền án về tội mua bán người"- Chị Hà kể.

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thái cho biết, đã nắm được sự việc gia đình trình báo chị Hiền mất tích và đang đề nghị công an vào cuộc.