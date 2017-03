Người phụ nữ ngoại tình

2 năm tù cho người chồng



Với nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác, tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, người phạm tội cũng có một phần lỗi, TAND huyện Phụng Hiệp đã tuyên phạt L. 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Hai người đi theo L. bị xử phạt hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng/người.

Theo SÔNG HẬU (NLĐ)



Tập tễnh lê từng bước chân ra trước vành móng ngựa với vẻ mặt buồn bã, hằn rõ nét suy tư, bị cáo L.V.L (SN 1978, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) không một lần ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi có vợ đang ngồi. Dường như đến hôm nay, L. vẫn chưa thể tha thứ.L. và H.T.K.T (SN 1982) kết hôn 10 năm trước. Hằng ngày, L. đi làm thuê, vợ ở nhà lo chuyện đồng ruộng, bếp núc. Đến cuối năm 2011, vợ chồng phát sinh nhiều mâu thuẫn khi L. mê nhậu, bỏ bê gia đình.Tháng 3-2012, trong một lần bán nông sản, T. tình cờ quen với một lái buôn tên M.V.C (SN 1978) ngụ xã kế bên. Đang lúc chán chồng, được nghe những lời đường mật, có cánh từ một người đàn ông phong độ, biết ăn nói, chưa vợ con, dù mới lần đầu gặp mặt, chị T. đã không ngần ngại cho C. số điện thoại di động của mình. Những ngày sau đó, C. liên tục điện thoại, nhắn tin với những lời tình tứ. Chỉ một thời gian ngắn, cả hai đã lén lút “qua lại”.Sự việc vỡ lở khi trong một lần đi chợ, chị T. bỏ quên điện thoại ở nhà, L. vô tình phát hiện trong điện thoại của vợ có một số điện thoại liên tục gọi và nhắn tin với những lời lẽ yêu đương. Nhớ lại có những lần vợ đi chợ lâu hơn thường lệ và lời kể của một người bạn nhìn thấy chị T. ngồi sau xe một người đàn ông đi trên đường với cử chỉ rất tình tứ, L. quyết định theo dõi, bắt quả tang để xử kẻ dám cắm sừng mình.Sáng 23-4-2012, sau khi thấy vợ nghe điện thoại rồi sửa soạn lấy xe đạp ra khỏi nhà với lý do “đi chợ”, L. lấy một con dao và 2 ống tuýp sắt bỏ vào giỏ xách và đón xe ôm bám theo. Trên đường, L. điện thoại rủ thêm 2 người bạn cùng đi. Đợi chị T. vào chợ gửi chiếc xe đạp rồi đi bộ ra ngoài leo lên xe máy của C., cả nhóm chạy xe theo.Bắt được quả tang vợ đang ngoại tình, L. không dằn được cơn tức giận, lập tức xông vào chém “tình địch” tới tấp, 2 người đi theo L. cũng dùng mũ bảo hiểm và ống tuýp sắt đánh phụ. Chỉ khi thấy máu chảy lênh láng, L. mới dừng tay, nói: “Từ nay bỏ cái thói lấy vợ người khác đi nghe chưa!” rồi bỏ đi. Sau trận đòn ghen, C. bị thương nặng ở tay và những vùng khác trên cơ thể, tỉ lệ thương tật 28%.Sau khi gây án, L. đến Công an xã Tân Bình đầu thú và được di lý đến công an huyện để phục vụ công tác điều tra. Về phần chị T., quá trình điều tra, chị T. cho biết nguyên nhân ngoại tình là do “buồn chán chuyện gia đình” và tin vào lời thề “sẽ cùng nhau sống đến hết đời” của C. Chỉ sau này chị T. mới biết C. đã có vợ và 2 con, tuy nhiên với tài ăn nói của mình, C. đã thuyết phục được chị T. sa vào mối quan hệ sai trái.Trong khi đó, vợ của C. cho biết trước khi sự việc xảy ra, bằng linh cảm của phụ nữ, chị đã từng nghi ngờ chồng ngoại tình nhưng chưa biết nên khuyên can chồng thế nào thì C. “gặp nạn”.Tại phiên tòa, L. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng kiên quyết không nhận lỗi với người bị hại cũng không chấp nhận yêu cầu đòi bồi thường tiền thuốc men điều trị và tiền mất thu nhập trong thời gian 2 tháng điều trị vết thương. “Bị hại đã có quan hệ bất chính với vợ bị cáo nên bị cáo không phải bồi thường” - L. nói. Khi được hỏi về động cơ gây án, L. thú nhận là đã không kìm nén được sự tức giận trong lòng khi tận mắt chứng kiến người khác “lấy” vợ mình…L. đã phải trả giá cho một phút nóng giận nhưng xét cho cùng nguyên nhân sâu xa để xảy ra sự việc lại chính là từ lỗi lầm của C. và T., những người đã không giữ tròn đạo lý làm chồng, làm vợ.