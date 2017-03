Người Sài Gòn ùn ùn đi chơi lễ

Trong khi đó, hai bến xe Miền Đông và Miền Tây đã vắng người, lượng khách trở lại như ngày thường.

Từ 6 giờ sáng 30-4, lượng người và xe từ TP đổ dồn về bến phà Cát Lái (phía bờ quận 2) để sang Đồng Nai và đi Bà Rịa-Vũng Tàu tăng nhanh. Đến 8 giờ, phía trong và ngoài bến phà đã ùn ùn người và xe du lịch. Trong sáng 30-4, do cảng Cát Lái đã nghỉ lễ, không có dòng xe container cắt ngang dòng xe và người đi chơi nên tốc độ lưu thông qua bến phà nhanh hơn hôm trước. Theo ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp Phà Cát Lái, bến phà đã huy động 10/12 chiếc phà chạy liên tục, trong đó có nhiều chiếc có công suất lớn 100-200 tấn để giải tỏa lượng khách. Tính đến 16 giờ cùng ngày đã có hơn 80.000 lượt người qua phà và từ sau 17 giờ lượng người từ phía Nhơn Trạch, Đồng Nai đổ về bến phà để về lại TP. HCM đã tăng lên mạnh. Dự báo hôm nay (1-5) sẽ có khoảng 70.000-80.000 người về lại TP qua phà Cát Lái.

Người dân đổ ra đường Điện Biên Phủ đón đoàn đua xe lúc 11 giờ 15 sáng 30-4. Ảnh: LƯU ĐỨC

Tại khu vực trước cổng Khu du lịch Suối Tiên từ 8 giờ đã đông ngẹt người và xe máy, xe ô tô đổ về. Do có CSGT đội Rạch Chiếc đứng trực phân làn, điều hòa nên dòng người xe đổ vào Suối Tiên tách hẳn khỏi dòng xe chạy thẳng về Biên Hòa. Ở hướng ngược lại, toàn bộ người đi bộ đã đi trên cầu vượt để qua bên này khu du lịch. Đến hơn 10 giờ, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Rạch Chiếc đã ra mặt đường để đảm bảo giao thông cho đoàn đua xe đạp đi qua.

Từ 10 giờ 30 sáng qua, trên đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Sài Gòn đổ vào nội đô hàng ngàn người dân đã đổ ra để chờ đón đoàn đua xe đạp. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ CSGT, cảnh sát khu vực và dân phòng của các phường dọc tuyến đường đã có mặt để giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Từ 11 giờ 15 đến 11 giờ 25 đoàn đua xe đạp đã về đích an toàn. Tại nhiều đoạn đường và ngã tư người dân túa ra đường nhưng đã không xảy ra kẹt xe, ùn ứ vì đã có các lực lượng chức năng ứng trực bảo đảm giao thông.

Trên quốc lộ 1A, đoạn từ vòng xoay An Lạc đến giáp ranh Long An, từ 6 đến 9 giờ, lượng người đi xe máy về miền Tây tiếp tục tăng cao so với mọi ngày. Đội CSGT An Lạc đã có mặt điều hòa giao thông trong nhiều giờ nên đã không xảy ra ùn tắc ở cửa ngõ phía Tây. Ở khu vực cửa ngõ từ Bình Triệu đến cầu vượt Hiệp Bình Phước, lượng người và xe đi chơi giảm hẳn so với những ngày trước.

L.ĐỨC - H.TUYÊN