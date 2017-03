Người tiêu dùng phấp phỏm vì thực phẩm "hùa" theo giá xăng

Mặt hàng thủy-hải sản tăng giá nhưng vẫn "hút khách." (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Nhiều loại hoa quả tăng giá. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Theo khảo sát của phóng viên Vietnam+ ngày 27/6 tại một số chợ như chợ Hôm, Đại Từ, Phùng Khoang, Ngã Tư Sở, Hoàng Văn Thái, Kim Liên…, một số mặt hàng có xu hướng đắt lên sau khi giá xăng tăng, đặc biệt hàng thực phẩm tươi sống cũng “té nước theo mưa” với mức tăng dao động từ 1.000-20.000 đồng.Cụ thể, các loại rau củ quả tăng giá từ 1.000-10.000 đồng/loại. Đơn cử, rau muống tăng từ 4.000 đồng/mớ lên 5.000 đồng/mớ; rau dền, rau ngót tăng từ 2.500 đồng/mớ lên 4.000 đồng/mớ; quả lặc lè cũng tăng từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng/kg; bí xanh tăng thêm 5.000 đồng/kg và có giá 15.000 đồng/kg; cà chua tăng 10.000 đồng/kg và được bán với giá 20.000 đồng/kg…Mặc dù đang rộ mùa nhiều loại hoa quả, song trong vài ngày trở lại đây, một số loại hoa quả lại có chiều hướng đắt lên trước sức mua lớn của người tiêu dùng.Đơn cử như, chanh tươi tăng 5.000 đồng/kg và được bán với giá là 30.000 đồng/kg; bưởi da xanh có giá tăng từ 120.000 đồng/quả lên 130.000 đồng/quả; xoài Thái hiện có giá bán 55.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với trước; cam sành hiện đã tăng thêm 10.000 đồng/kg và được bán với giá 70.000 đồng/kg loại ngon; quýt Sài Gòn cũng có giá 65.000 đồng/kg, tăng so với trước chỉ có 55.000 đồng/kg…Bên cạnh đó, thịt lợn cũng nhích giá bán, như thịt thăn có giá 110.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg; ba chỉ, nạc vai được bán với giá dao động từ 90.000-95.000 đồng/kg; xương cục, xương ống, chân giò tăng từ 70.000 đồng/kg, lên 80.000 đồng/kg; sườn thăn tăng hơn 10.000 đồng/kg và có giá bán khoảng 100.000-115.000 đồng/kg…Tăng mạnh nhất phải kể đến các mặt hàng thủy, hải sản với mức giá tăng từ 10.000-20.000 đồng/kg. Cụ thể, ghẹ loại to trước chỉ bán 380.000 đồng/kg nhưng đến hôm nay đã tăng lên 400.000 đồng/kg; cua biển loại to cũng được bán với giá 540.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg so với trước; sò huyết tăng giá từ 80.000 đồng/kg lên 90.000 đồng/kg; các loại cá cũng nhích giá từ 5.000 đồng-8.000 đồng/kg và hiện cá chép có giá 75.000 đồng/kg, cá trôi là 55.000 đồng/kg, cá rô phi có giá 45.000 đồng/kg…Chị Nguyễn Minh Nguyệt (22 Hàng Đào, Hoàn Kiếm) khách mua hàng cho hay, sáng ra đi chợ cứ phấp phỏm vì hàng hóa đã được bày bán với mức giá mới.“Mình hỏi các bà bán hàng vì sao giá tăng chóng mặt thế thì chỉ nhận được những câu trả lời đại loại như: Giá xăng đắt đỏ thì tiểu thương cũng phải nâng giá bù chi phí vận chuyển, nắng nóng thì còn thêm chi phí bảo quản…” chị Minh Nguyệt chép miệng nói.Mặc dù giá tăng, nhưng sức mua của người tiêu dùng không hề có dấu hiệu giảm, thậm chí lượng tiêu thụ còn cao hơn so với trước nên các tiểu thương càng được đà bán chạy.Chị Phạm Thị Phương, tiểu thương chuyên bán hàng thủy, hải sản tại chợ Hoàng Văn Thái cho hay, nắng nóng bắt đầu trở lại khiến cho nhu cầu của người tiêu dùng cũng tăng mạnh đối với mặt hàng này. Thêm vào đó do chi phí nhập hàng tăng lên nên các tiểu thương tại chợ lẻ cũng phải tăng giá bán tránh nguy cơ bị lỗ.Còn đối với những mặt hàng hoa quả, các tiểu thương cho rằng, việc tăng giá phụ thuộc vào từng đợt hàng, nhiều loại quả nhập cao nên cũng phải bán giá cao. "Hơn nữa hôm nay trùng vào dịp mồng Một đầu tháng nên nhiều người mua hoa quả đi lễ, do vậy mà giá có đắt hơn so với ngày thường đôi chút," anh Lê Hoàng, tiểu thương bán hoa quả, vừa bận rộn bán hàng cho khách, vừa phân trần.

Giá cả nhiều mặt hàng tăng nhanh khiến người tiêu dùng trong tâm trạng lo lắng nơm nớp, “xăng tăng kiểu gì các mặt hàng khác cũng tăng, thời buổi kinh tế khó khăn mà mua hàng gì cũng giá ‘trên trời’ như thế này thì chỉ còn cách thắt chặt chi tiêu thôi,” chị Trần Thị Hằng (Pháo Đài Láng, Đống Đa) thở dài ngao ngán./.

Theo Thanh Tâm/ Vietnam+