Người tình của Long ‘rồng đỏ’ tiếp tục lãnh án

Theo đó, tòa phạt Bùi Thu Hương Giang, người tình của Long “rồng đỏ”, bảy năm sáu tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ba đồng phạm khác bị phạt từ ba đến bảy năm sáu tháng tù về tội này.

Theo cáo trạng, đêm 18-11-2013, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang một vụ mua bán ma túy tại vũ trường Club 68. Công an tạm giữ Phan Thanh Tùng, Thái Hoàng Hiếu và cả hai khai nhận nguồn heroin, ma túy đá do Giang cung cấp. Cơ quan điều tra đã làm rõ Hiếu được Long “rồng đỏ” (người yêu của Giang) cho sử dụng ma túy đá và đưa số điện thoại để khi có nhu cầu thì điện để Long bán. Ít nhất có hai lần Hiếu gọi vào máy của Long nhưng Giang nghe máy rồi sai đàn em là Nguyễn Văn Trung mang ma túy giao cho Hiếu.





Bị cáo Bùi Thu Hương Giang trả lời thẩm vấn trước tòa. Ảnh: PN

Tháng 5-2014, TAND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cũng đã phạt Giang ba năm tù về tội chống người thi hành công vụ. Như vậy tổng cộng hai bản án, Giang bị phạt 10 năm sáu tháng tù.

Giang vốn là đại úy công an, công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Công an ở phía Nam, sau đó chuyển về Công an tỉnh Bình Thuận công tác và bị sa thải vì dính dáng đến ma túy. Vào cuối năm 2013, Giang đã huy động đàn em giải cứu cho người tình Nguyễn Ngọc Long, tức Long “rồng đỏ” ra khỏi trung tâm cai nghiện…

NGUYỄN PHÚ NHUẬN