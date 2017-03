Người tình đồng tính giết ca sỹ Nhật Sơn lãnh án 20 năm

Nạn nhân của vụ án là nam ca sỹ Vũ Minh Sơn (nghệ danh Nhật Sơn), ngươì tình đồng tính của Đạt. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nên cần nghiêm trị.

Tại toà, Đạt khai vì Sơn hay ghen tuông bóng gió. Nói mãi không thay đổi, Đạt quyết định bỏ Sơn, dọn đi chỗ khác ở. Biết Sơn không có tiền Đạt đi mượn để trả tiền phòng. Nhưng Sơn lại nghi Đạt có người khác nên cãi vả và vì có rượu nên Đạt nóng giận không kìm chế nên đã phạm tội.



Bị cáo Đạt tại phiên toà. Ảnh: Hoàng Yến

Theo hồ sơ, Đạt bỏ vợ con để chung sống như vợ chồng với nam ca sỹ Nhật Sơn. Vì ghen tuông nên cả hai thường xuyên gây gổ. Khuya 14-9-2013, sau khi đi mượn tiền về trả tiền phòng, Đạt bị Sơn la mắng vì nghi ngờ đi chơi với người khác. Bực mình, Đạt đưa tay tát vào mặt Sơn rồi cả hai ẩu đả. Sơn giận dỗi lấy con dao dưới bếp đặt lên bàn thách thức Đạt đâm.. Thấy Đạt không nói gì mà bỏ đi, Sơn lao theo xô ngã người tình xuống bậc thềm. Nghe Sơn kêu la bảo hàng xóm báo công an, Đạt bực tức chạy vào nhà lấy con dao và ra lôi người tình vào nhà. Sơn dùng dằng không chịu vào. Đạt cầm dao đâm liên tiếp vào người Sơn. Thấy ngươì tình ra nhiều máu, Đạt ném dao rồi lấy xe đưa Sơn đến bệnh viện. Do vết thương thủng phổi, Sơn tử vong sau đó. Còn Đạt đến công an đầu thú.

Hoàng Yến